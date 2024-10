Esslinger Reihe zum jüdischen Leben: Starke Zeichen für den Zusammenhalt

1 Der Ehrenbürger Wolfgang Drexler und die Koordinatorin Andrea Klöber haben zahlreiche Organisationen um sich geschart, die die Reihe „Le Chaim“ bestreiten. Foto: Roberto Bulgrin

Der Unterstützerkreis Jüdische Kultur in Esslingen will Zeichen für den Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft setzen. Vom 14. November bis 1. Dezember zeigt die Veranstaltungsreihe „Le Chaim“, wie sehr jüdische Kultur unsere Gesellschaft bereichert.











Link kopiert

Antisemitische Straftaten haben zuletzt in Deutschland dramatisch zugenommen. Um ein Zeichen für den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu setzen, möchte der Unterstützerkreis Jüdische Kultur Esslingen jedes Jahr im Herbst mit einer Veranstaltungsreihe zeigen, wie sehr die jüdische Kultur unser Leben bereichert. „Wir wollen unsere Esslingerinnen und Esslinger jüdischen Glaubens in unsere Mitte nehmen“, betont Wolfgang Drexler. Der Esslinger Ehrenbürger, einstige Landtagsabgeordnete und Kommunalpolitiker und seine Mitstreiter haben unter dem Motto „Le Chaim – Jüdisches (Er-) Leben in Esslingen“ ein facettenreiches Programm zusammengestellt, das mit 18 Angeboten nahtlos an die große Resonanz anknüpfen soll, die diese Reihe bereits im vergangenen Jahr gefunden hat.