Esslinger Reihe „Le Chaim“ zeigt jüdisches Leben: Das Miteinander stärken gegen antisemitische Tendenzen

1 Die Asamblea Mediterranea eröffnet die Reihe „Le Chaim“. Foto: Adobe Stock//Marc Ferdinand Koerner

„Wir wollen zeigen, wie sehr jüdische Kultur unser Leben bereichert und nehmen unsere Esslingerinnen und Esslinger jüdischen Glaubens in unsere Mitte“, erklärt Wolfgang Drexler. Mit der Veranstaltungsreihe „Le Chaim“ will er jüdisches Leben thematisieren.











Ein Leben lang hat sich Wolfgang Drexler auf vielen Ebenen für ein gesellschaftliches Miteinander eingesetzt. Und er wird nicht müde, sein Engagement weiterzutragen. Deshalb erfüllen die zunehmenden antisemitischen Tendenzen, die er quer durch die Republik beobachtet, den Esslinger Ehrenbürger mit wachsender Sorge. Als Sprecher des Unterstützerkreises Jüdische Kultur in Esslingen hat Drexler die Veranstaltungsreihe „Le Chaim“ auf den Weg gebracht, die „Jüdisches (Er)Leben in Esslingen“ in zahlreichen Facetten zeigen möchte. Für dieses ambitionierte Projekt hat Drexler zahlreiche Mitstreiter gewonnen: Verschiedene Partner setzen sich vom 14. November bis 1. Dezember mit eigenen Veranstaltungen für diesen gemeinsamen Gedanken ein.