1 Wolfgang Schilling kehrt dem Rathaus den Rücken und geht in Pension. Foto: Roberto Bulgrin

Fast vier Jahrzehnte lang war Wolfgang Schilling Esslinger Ratsschreiber. Er hat sich in dieser Zeit als verlässlicher Ansprechpartner und versiertes Gedächtnis des Gemeinderats einen Namen gemacht. Auf dem Weg in den Ruhestand blickt er zurück.















Vier Jahrzehnte lang war er der Chef im Maschinenraum der Esslinger Kommunalpolitik. Er hat sich trotz seiner stattlichen Erscheinung nie in den Vordergrund gedrängt – ein stets besonnener, bescheidener Mann, der kenntnisreich, versiert und pflichtbewusst dafür gesorgt hat, dass die Stadtpolitik reibungslos lief. Dass seine Position des Ratsschreibers in Esslingen ganz anders zugeschnitten ist als in anderen Kommunen, hat Wolfgang Schilling stets als Privileg empfunden. Unzählige Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse hat er begleitet. Er hat fundierte Debatten erlebt und manchmal auch solche, die man nicht unbedingt auf einem Ruhmesblatt verewigen wollte. Und dennoch war ihm niemals anzumerken, wie er über diese oder jene Äußerung denkt. „Meine Aufgabe war es nicht, Politik zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass diejenigen, die dafür gewählt wurden, die Kommunalpolitik so gestalten können, wie es im Interesse der Stadt richtig ist“, sagt er. „Ob ich einzelne Entscheidungen so oder anders getroffen hätte, ist uninteressant.“