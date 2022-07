1 Mit Wehmut blickt Christoph Mauz auf die lange Tradition der Rats-Apotheke zurück, die nun ein Ende gefunden hat. Foto: Roberto Bulgrin

Mehr als 500 Jahre lang gehörte die Esslinger Rats-Apotheke zum Rathausplatz wie das Alte und das Neue Rathaus. Nun musste der Apotheker Christoph Mauz schließen. Seine Entscheidung hat viele Gründe.















Christoph Mauz ist Pharmazeut mit Leib und Seele. Seit Generationen betreibt die Familie die Rats-Apotheke am Esslinger Rathausplatz, und Mauz hatte stets die Hoffnung, dass diese Tradition noch lange weitergeführt wird. Doch weder in der eigenen Familie, noch außerhalb fand sich jemand, der die Rats-Apotheke übernehmen wollte. So ist die lange Geschichte der Rats-Apotheke nun zu Ende gegangen – mit ihr verschwindet ein starkes Stück Esslinger Tradition und Identität.