Esslinger Polizei sucht Zeugen: Mehrere Autos mutwillig beschädigt – hoher Schaden

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Ein Unbekannter zerkratzt in Esslingen an mindestens acht Autos die Beifahrerseite. Es entsteht hoher Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Freitag mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt, die in der Sulzgrieser Steige in Esslingen abgestellt waren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, habe der Täter im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 11 Uhr an mindestens acht Autos die zum Bürgersteig hingewandte Beifahrerseite vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Rufnummer 0711/3990-0 entgegen.