Esslinger Polizei sucht Zeugen: Kopfstoß und Schläge – Unbekannter verprügelt Jugendlichen

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Ein 16-Jähriger wird von einem Unbekannten angesprochen und unvermittelt attackiert. Als der Jugendliche mit seiner Begleitung flüchtet, verfolgt der Unbekannte die beiden.











Ein bislang unbekannter Täter soll am Donnerstagabend in der Krämerstraße in Esslingen einen 16-Jährigen attackiert haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, befand sich der 16-Jährige gemeinsam mit einer 15-jährigen Jugendlichen gegen 18.45 Uhr in der Krämerstraße, als er von dem Unbekannten angesprochen wurde. Unvermittelt soll der Mann dem 16-Jährigen einen Kopfstoß verpasst sowie auf ihn eingeschlagen haben. Als die beiden Jugendlichen flüchteten, soll der Mann sie ein Stück weit verfolgt und währenddessen ein Messer in der Hand gehalten haben. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief zunächst ergebnislos.

Der Geschädigte beschreibt den mutmaßlichen Täter wie folgt: Zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und leicht korpulent. Bekleidet war er mit einer Mütze und einer dunklen Jacke. Außerdem soll er Inear-Kopfhörer getragen haben. Die auf der Flucht verlorene Mütze und die Kopfhörer konnten zwischenzeitlich aufgefunden werden. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 entgegen.