Esslinger Polizei ermittelt: Zwei Übergriffe auf Kinder gemeldet – in einem Fall Entwarnung

Für viele Eltern wird ein Alptraum wahr, wenn sie erfahren, dass ihre Kinder von Fremden angesprochen wurden. Die schlimmsten Befürchtungen werden greifbar, die Sorge um die Kinder ist groß. Immer wieder machen solche Nachrichten die Runde – zuletzt am Mittwoch in der Esslinger Innenstadt. Dort soll ein unbekannter Mann am frühen Nachmittag im Bereich Mühl- und Obertorstraße mehrere Kinder angesprochen haben. In diesem Fall hat sich der Verdacht nach Polizeiangaben zum Glück nicht bestätigt. In einem anderen Fall, der am Montag aus Hohenkreuz gemeldet wurde, wird noch ermittelt. Die Beamten bitten, in solchen Fällen verständigt zu werden, damit sie der Sache möglichst rasch auf den Grund gehen und im Zweifel entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können.

Mehrere Kinder hatten am Mittwoch berichtet, dass ein unbekannter Mann gegen 14.30 Uhr nahe dem Merkelbad mit einem schwarzen Fahrzeug am Straßenrand stand und etwas zu ihnen gesagt habe. Was das war, konnten sie nach Angaben eines Polizeisprechers nicht mehr genau sagen.

Polizei ist erste Adresse – nicht die sozialen Netzwerke

Die Nachricht verbreitete sich rasch in sozialen Netzwerken. Und weil der unbekannte Mann auf diesem Weg ebenfalls auf die Warnung aufmerksam geworden war, meldete er sich am Abend vorsorglich bei der Polizei, um mitzuteilen, dass er zur fraglichen Zeit mit einem schwarzen Fahrzeug im Bereich Mühl- und Obertorstraße am Straßenrand gestanden war. Dass er die Kinder gezielt angesprochen hätte, verneinte er. Die Beamten überprüften seine Angaben und kamen zu dem Schluss, dass der Unbekannte „nicht in böser Absicht gehandelt“ habe.

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder berichten, von Unbekannten angesprochen worden zu sein – auch in Esslingen. Zuletzt hatte ein Kind angegeben, dass Unbekannte am Montag kurz nach 15 Uhr nahe einem Drogeriemarkt im Esslinger Stadtteil Hohenkreuz versucht hätten, es in ein Fahrzeug zu zerren. Das Kind berichtete, es habe sich aus eigener Kraft in Sicherheit bringen können. In diesem Fall laufen die Ermittlungen der Polizei noch, bislang konnten allerdings keine Zeugen ausfindig gemacht werden.

„Wir nehmen solche Meldungen auf jeden Fall sehr ernst“, erklärt ein Polizeisprecher. „Und wir können nur auffordern, uns solche Fälle zu melden, damit wir der Sache sofort nachgehen und handeln können.“ Weniger hilfreich sei es jedoch, wenn solche Nachrichten ungeprüft in sozialen Netzwerken verbreitet werden und sich möglicherweise verselbstständigen könnten.