1 Reizvolle Orte wie die Esslinger Stadtkirche, wo diesmal ein spektakuläres Eröffnungskonzert stattfindet, bieten malerische Kulissen für die Konzerte des Podium-Festivals. Foto: Roberto Bulgrin

Das Podium strahlt weit über Esslingen hinaus. Was 2009 als kleines Kammermusik-Festival begonnen hatte, ist zur festen Größe in der Musikszene geworden. Vom 20. bis 30. April gibt es 27 Konzerte in innovativen Formaten an unterschiedlichen Orten.















„Am Anfang war eine Idee: Was, wenn klassische Musik nicht nur im Elfenbeinturm stattfindet? Was, wenn wir aufhören, Musik in Genres einzuteilen, in Formate, in Konventionen? Was, wenn ein Konzert nicht mehr nur ein Konzert ist, sondern Kunstformen wie Tanz, Theater, Film und Animation mit der Musik vereint? Was, wenn Musik tatsächlich will, dass Menschen sie immer wieder für sich neu entdecken, neu erfinden?“ Antworten auf solche Fragen gibt seit 2009 das Podium-Festival in Esslingen, das zur Plattform für intelligente Innovationen in klassischer und zeitgenössischer Musik geworden ist. Vom 20. bis 30. April präsentiert der Künstlerische Leiter Joosten Ellée 27 Konzerte an unterschiedlichen Orten – und das alles „im unbedingten Glauben, dass die Musik Licht und Hoffnung bringt und uns neue Perspektiven auf die Zukunft eröffnet“.