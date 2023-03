1 Klassische Musik an ungewöhnlichen Orten und in außergewöhnlichen Formaten ist das Markenzeichen des Podium Festivals. Foto: Horst Rudel

Das Esslinger Podium Festival zeigt sich aktueller denn je: Wichtige Themen der Zeit werden musikalisch reflektiert, lokale Partner werden konsequent eingebunden. Vom 20. bis 30. April präsentieren junge Musikerinnen und Musiker 27 Konzerte an 17 Orten.















Junge Musik-Enthusiasten hatten 2009 das Podium Festival aus der Taufe gehoben. Was als kleines Kammermusikfestival begann, ist heute eine vielseitige Plattform für spannende Innovationen in klassischer und zeitgenössischer Musik. Unkonventionelle Produktionen zeigen, wie undogmatisches Musikschaffen heute aussehen kann. Dieses Profil wird kontinuierlich weiterentwickelt und geschärft. Joosten Ellée, der das Festival seit 2022 leitet, geht diesen Weg konsequent weiter: Mehr denn je setzt das Festival auf gesellschaftspolitisch relevante Themen, die mit musikalischen Mitteln reflektiert und vom 20. bis 30. April in einfallsreichen Konzertformaten an unterschiedlichsten Orten präsentiert werden.