Esslinger Podium Festival: Leser schauen Klassik-Stars über die Schulter

1 Mit Stadtteilkonzerten wie hier in der Bechtle-Graffitihalle sucht das Esslinger Podium Festival die Nähe zu den Menschen vor Ort. Foto: Gaby Weiß

Das Esslinger Podium Festival genießt einen glänzenden Ruf – mehr als 100 Musikerinnen und Musiker sind vom 8. bis 18. Mai in unterschiedlichen Formaten zu hören. Exklusiv für unsere Leser gibt es die rare Gelegenheit, hochkarätige Künstler beim Proben zu erleben.











Manche empfinden klassische Musik als elitär und unnahbar. Das Podium Festival beweist das Gegenteil. „Es gehört zu unserem Selbstverständnis, den Begriff der Klassik immer wieder zu hinterfragen“, sagt der künstlerische Leiter Joosten Ellée. Und er legt großen Wert darauf, auch Menschen anzusprechen, die den Weg zur Klassik noch nicht gefunden haben.

Dafür stehen die Stadtteilkonzerte, aber auch Klangausstellungen im Maille-Park oder ein Wunschkonzert, das „Herzstücke der Esslingerinnen und Esslinger“ präsentiert. Exklusiv für unsere Leserinnen und Leser bietet das Festival die rare Chance, Podium-Künstlern beim Proben über die Schulter zu schauen und zu erleben, wie eine neue Produktion entsteht.

Klangerlebnisse in den Esslinger Stadtteilen

Stadtteilkonzerte bringen Musik zu den Menschen vor Ort. Foto: Gaby Weiß

Das Podium findet diesmal vom 8. bis 18. Mai statt, und es steht unter dem Motto „Trotz und Träume“. Schon vor dem Eröffnungskonzert am 8. Mai in der Stadtkirche St. Dionys hinterlässt das Festival jedoch vielfältige Spuren in der Stadt. Einige Stadtteilkonzerte sind bereits gelaufen und fanden große Resonanz. Nun wollen Podium-Musikerinnen und Musiker am Freitag, 2. Mai, Passanten und Cafébesucher in der Esslinger Innenstadt mit einer Reihe von Pop-up-Konzerten überraschen: Zwischen 13.30 und 17.30 Uhr gibt es spontane musikalische Interventionen unter anderem im Einkaufszentrum Das ES, auf der Agnesbrücke, im Entenmanns, bei Fräulein Margot, im Greenhouse Café, am Postmichelbrunnen, im Café Kauz und auf dem Marktplatz. Außerdem gibt es anlässlich des Straßenkunstfestivals Straku am Samstag, 3. Mai, um 15 und um 16.30 Uhr zwei Kurzkonzerte in der Ritterstraße. Und am Abend lädt das Café Lore ab 19 Uhr zur ersten Podium-Jam-Session ein. In entspannter Lounge-Atmosphäre bieten Saxofon, E-Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug bei freiem Eintritt ein Wechselspiel zwischen tonalen Strukturen und experimentellen Klängen.

Die Klangausstellung „Laute Bäume“ wird am Sonntag, 4. Mai, um 11 Uhr im Maille-Park eröffnet – als Teil der Reihe „Musikalische Mahnmale“ thematisiert sie die Bedrohung des Regenwaldes. Zu hören sind dort neu komponierte Werke der indigenen brasilianischen Künstlerin Djuena Tikuna sowie der kongolesischen Musikerin Huguette Tolinga. Täglich um 16.30 Uhr wird es Führungen durch die Klangausstellung geben. Und am 11. Mai ist ein Aktionstag im Maille-Park geplant mit Info-Stationen und Mitmach-Aktionen für Kinder, Jugendliche und alle, die neugierig geblieben sind. Die Eröffnung am Sonntag wird gestaltet von einer siebten Klasse des Mörike-Gymnasiums, einem Ensemble aus Podium-Künstlern und einer Soloperformance von Huguette Tolinga. So soll dieses „Wochenende voller Klang, Begegnung und künstlerischer Impulse“ schon mal einstimmen auf ein Podium Festival, das an elf Tagen mehr als 100 junge, internationale Künstlerinnen und Künstler in unterschiedlichsten Formaten an rund 20 Spielorten präsentiert.

Esslinger stellen ihre „Herzstücke“ vor

Der künstlerische Leiter Joosten Ellée geht auf die Esslingerinnen und Esslinger zu. Foto: Roberto Bulgrin

Diesmal darf sich das Publikum an der Programmgestaltung beteiligen: Am Mittwoch, 14. Mai, feiert die Reihe „Wunschkonzert – Herzstücke der Esslingerinnen und Esslinger“ im Bürgersaal des Alten Rathauses Premiere. Dieses unkonventionelle Format möchte Musik und persönliche Geschichten der Menschen vor Ort verbinden – jedes Konzert dieser Reihe wird gemeinsam mit Esslingerinnen und Esslingern kuratiert, die Musikstücke nennen durften, die sie mit einem ganz speziellen Erlebnis, Gefühl oder Ereignis verbinden. Genre, Besetzung oder Länge spielten dabei keine Rolle. Aus den Einsendungen wurden drei Menschen ausgewählt, deren Geschichten und Herzstücke nun auf besondere Weise in diesem Konzert mit Violine, Klarinette, E-Gitarre und Flöte zum Klingen gebracht werden.

Kostenloser Probenbesuch exklusiv für unsere Leser

Das Projekt

Zu den reizvollsten Produktionen im Podium-Programm zählt ein Konzert unter dem Titel „Verklärte Nacht – Gambe zwischen Schönberg, Dunkelheit und Renaissance“, das am Freitag, 9. Mai, um 21 Uhr in der Franziskanerkirche beginnt. Gemeinsam mit dem Gambisten Liam Byrne lässt sich das Ensemble Reflektor auf eine Begegnung mit der Unsicherheit und der Zerbrechlichkeit in Zeiten des Wandels ein.

Die Aktion

Für alle, die die exklusive Chance nutzen wollen, professionellen Podium-Musikerinnen und -Musikern bei ihrer Probenarbeit über die Schulter zu blicken und sich mit Künstlern und Festival-Machern über deren Arbeit zu unterhalten, bieten wir eine besondere Aktion an: Fünf mal zwei Leserinnen und Leser unserer Zeitung sind am Mittwoch, 7. Mai, ab 19 Uhr zum kostenlosen Probenbesuch eingeladen. Wenn Sie dabei sein wollen, schreiben Sie uns bis Sonntag, 4. Mai, unter dem Stichwort „Podium“ an lokales@ez-online.de und notieren Sie, was Sie mit dem Podium Festival verbinden.