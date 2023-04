In der Tierwelt spielt die Musik

1 Kinder setzen sich, wie hier im Kinderhaus Agapedia, musikalisch mit der Bedrohung der Artenvielfalt auseinander. Foto: privat

Das Podium Festival will vom 20. bis 30. April „laut die Zukunft träumen“. Jugendliche und Kinder schaffen Musik – als ein Mahnmal gegen das Artensterben















„Wir wollen laut die Zukunft träumen“, so hat Joosten Ellée sein Anliegen auf den Punkt gebracht, als er im vergangenen Jahr die künstlerische Leitung des Esslinger Podium-Festivals übernommen hat. Weil Kinder und Jugendliche die Zukunft dieser Welt sind, spielen sie im Konzept der Festival-Macherinnen und -Macher schon immer eine wichtige Rolle: Das Podium ist dabei, wenn jedes Jahr ein Kulturrucksack für Esslinger Schulklassen gepackt wird. Mit einem speziellen Education-Programm wird der Nachwuchs ganz gezielt ins Programm einbezogen. Und mit einem Workshop unter dem Titel „Last Chance to Hear“ hat das Podium in diesem Jahr schon vor dem Festivalauftakt ein Projekt gestartet, das musikalische Mahnmale gegen das Artensterben kreiert.