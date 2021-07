1 Das Stegreif-Orchester verlässt, improvisierend und stets auswendig spielend, ausgetretene Musikpfade. Foto: Rainer Kellmayer

Das Esslinger Podium-Festival ist zu Ende. Zum Abschluss bietet das Stegreif-Orchester aus Berlin mit Mahler-Adaptionen der unterschiedlichsten Art ganz besondere Hörerlebnisse unter freiem Himmel.

Esslingen - So furios wie das Esslinger Podium-Festival vor elf Tagen mit „Baroque Immersions“ gestartet war, ging es auch ins Finale: Das Abschlusskonzert „#freemahler“ wurde am Sonntagabend zu einem umjubelten Erfolg. Auch das Wetter spielte mit. Am Vortag waren die Zuhörer bei „Poptimismus“ noch von einem Regenschauer begossen worden, doch das Open-Air-Konzert im Merkelpark ging bei schönem Sommerwetter über die Bühne.