1 Vor der Kulisse des Bechtle-Druckhauses entfalteten die Klänge der Podium-Künstlerinnen und -Künstler besondere Wirkung. Foto: Horst Rudel

Zwischen Pop und Klassik: Mit einem äußerst gelungenen Schlusskonzert ist das Esslinger Podium-Festival in der Bechtle-Druckhalle zu Ende gegangen. Auch wenn es coronabedingt noch eine kurzfristige Änderung gab.















Link kopiert

Corona hat auch das Esslinger Podium-Festival nicht verschont: Am Mittwoch musste das Programm der musikalischen Improvisationen im Café Lux geändert werden, ein Nachtkonzert im Komma fiel der Pandemie ganz zum Opfer. Doch es kam noch schlimmer: Zuletzt erkrankte mit der Perkussionistin und Songwriterin Maria Schneider auch die Hauptakteurin des Abschlusskonzerts am Samstag in der Druckhalle des Bechtle-Verlags, das unter dem Motto „Die Supergroup“ stand.