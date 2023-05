1 Blick auf die Pliensauvorstadt von der Südkirche aus. Foto: /arbara Scherer

Bis vor einigen Jahren hatte der Stadtteil noch einen schlechten Ruf. Heute boomt er – auch das bringt aber einige Probleme mit sich.















Im Namen des Stadtteils liegt noch das Wort Aue, heute durch die Zusammenziehung mit dem Buchstaben S davor, zum weiblichen Tier verkommen. Für den anderen Namensteil soll der alemannische Fürst Pleono gesorgt haben. Doch das ist mehr als 700 Jahre her und bezieht sich auf die historische Pliensau, die im Bereich um die heutige Pliensaustraße liegt. Die Pliensauvorstadt ist also vorgelagert zu verorten, auf der linken Uferseite des Neckars. In den Zeiten der Freien Reichsstadt Esslingen lag auf dem Gelände der Richtplatz der Stadt.