Einzelzimmer sind künftig der Standard: Esslingens traditionsreiches Pflegeheim stellt sich für die Zukunft auf. Und trotz der Hürden und Tücken der Pandemie gibt es auch Pläne für eine Kurzzeitpflegestation.















Esslingen - Es ist beileibe nicht so, dass hinter dem Städtischen Pflegeheim Obertor Jahre der Stille liegen würden. „Zwischen 1998 und 2014 haben wir bereits drei große Bauabschnitte hinter uns gebracht“, erinnert sich Thilo Naujoks, Geschäftsführer der fünf Esslinger Pflegeeinrichtungen in kommunaler Hand, noch gut an die Aktivitäten vergangener Jahre. Doch seit dem Frühjahr sind in der traditionsreichen Einrichtung in der Innenstadt wieder die Handwerker zugange. Zum einen bringen sie das Ensemble, das aus dem Altbau des ehemaligen Klarissenklosters aus dem Jahr 1304, dem sogenannten Neubau aus den 1960er-Jahren und dem Erweiterungsbau von 1998 besteht, brandschutztechnisch auf Vordermann. Zugleich erfüllen sie die Aufgaben, die die Landesheimbauverordnung von 2009 den Pflegeheimen auferlegt hat und die das Haus bis Ende 2022 abgehakt haben muss: statt Doppelzimmern in der Regel nur noch Einzelzimmer, jedenfalls keine Doppelbelegung mehr in Zimmern unter 22 Quadratmetern, zudem klare Standards für die sanitäre Ausstattung und die weiteren Raumgrößen.