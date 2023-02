Preisgekrönter Illustrator aus Esslingen Bad, Bienen und Burg – Wie Florian Beyer die Welt sieht

Die Arbeiten des Illustrators Florian Bayer erscheinen in Büchern, Reportagen großer Zeitschriften und in der Werbung. Nach Jahren in Berlin ist er inzwischen wieder in seiner Heimatstadt Esslingen zu Hause.