Esslinger Parkplatzärger: Freie Bahn für Gehwegparken in der Dresdener Straße

1 Stadträtinnen und -räte ließen sich im vergangenen Herbst vor Ort die Anliegen der Anwohner in der Dresdener Straße erläutern – anschließend wurde gehandelt. Foto: Roberto Bulgrin

Seit zweieinhalb Jahren kämpfen Anwohner in Oberesslingen für eine andere Parkregelung. Nach einem Antrag der CDU-Ratsfraktion lenkt die Verwaltung ein.











Wer in der Dresdener Straße in Oberesslingen einen Parkplatz am Straßenrand sucht, braucht Glück und einen langen Atem. Die dortigen Häuser wurden vor mehr als 60 Jahren gebaut, als Autos noch rarer und kleiner waren. „Damals hat es genügt, wenn man nur auf einer Straßenseite parken konnte, heute nicht mehr“, sagt Oliver Pentz, der sich seit zweieinhalb Jahren mit vielen seiner Nachbarn für eine veränderte Parkregelung engagiert. Lange trat die Stadt auf die Bremse, nach einem Lokaltermin beantragte die CDU offiziell eine anwohnerfreundlichere Regelung. Nun hat die Verwaltung eingelenkt: Künftig sollen Autos ein Stück weit auf einem der Gehwege parken dürfen. Außerdem wird geprüft, ob und wo auch an anderen Stellen im Stadtgebiet Gehwegparken erlaubt werden kann und soll.