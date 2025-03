Esslinger Original: Warum das Leben von Lore Hirrlinger filmreif ist

Stadtjubiläum 2027 Wie der Esslinger Marktplatz zum Showroom wird

Eine Verschönerungskur hat die Stadt Esslingen ihrem Marktplatz verordnet. Bis zum Stadtjubiläum in zwei Jahren soll der zentrale Platz in der Altstadt saniert werden. Ein sportliches Programm, an dessen Umsetzung es beim Altstadtviertele viel Kritik gab.