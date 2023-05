1 Foto: Andreas Kaier

Der Esslinger Oratorien-Verein ist seit 1844 eine feste Größe im kulturellen Leben der Stadt. Der neue künstlerische Leiter Fabian Weithoff und ein neuer Vorstand um den Opernsänger Cornelius Hauptmann sorgen für neuen Schwung.















Der Esslinger Oratorien-Verein zählt zu den traditionsreichsten und ambitioniertesten Kulturinstitutionen der Stadt. Zahlreiche große Konzertprojekte zieren die Chronik des „Ora“, dessen Anfänge bis ins Jahr 1844 zurückreichen. In all den Jahren ist es stets gelungen, Traditionsbewusstsein und die Neugier auf Neues und Herausforderndes auf bereichernde Weise zu vereinen. Das soll auch unter neuer Leitung so bleiben: Ein neuer Vorstand mit Cornelius Hauptmann an der Spitze möchte gemeinsam mit dem ebenfalls neuen künstlerischen Leiter Fabian Weithoff den „Ora“ in eine gute Zukunft führen. Dass man sich viel vorgenommen hat, soll sich am Sonntag zeigen, wenn der Chor und das verstärkte Orchester des Oratorien-Vereins in der Stadtkirche St. Dionys ein hochkarätiges Konzertprogramm präsentieren, das durch die aktuelle politische Weltlage besondere Aktualität gewinnt.