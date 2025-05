Esslinger Open-Air-Saison: Kostenlose Livemusik im Neckarcenter und der Innenstadt

1 Die Kulturarche tourt als mobile Bühne für Livemusik durch Esslingen. Foto: Stadt Esslingen/Archiv

Die Open-Air-Saison beginnt. Zum Auftakt sind in Esslingen gleich mehrere kostenlose Live-Konzerte geplant, ob im Einkaufszentrum Neckarcenter oder im Merkelpark.











Link kopiert

Von leisen Singer-Songwriter-Balladen bis zu Elektrobeats ist für verschiedene Musikgeschmäcker etwas geboten: Das Veranstaltungsprogramm in Esslingen wird in diesem Frühjahr und Sommer um mehrere kostenlose Konzerte und Musikevents ergänzt.

Die Kulturarche, eine mobile Bühne in Form eines Bootes, tourt durch Esslingen – vom Einkaufszentrum in Weil zu mehreren Standorten in der Innenstadt. Erster Termin ist am Freitag, 9. Mai. Die Reihe ist in Kooperation zwischen dem Kulturzentrum Dieselstraße und dem Esslinger Kulturamt entstanden. Es treten Künstlerinnen und Künstler aus der Region auf.

Die Musiker Benjakob, Lucia Loreen, Linda Quast und das Esslinger Kollektiv Klangfabrik (von oben links) treten in den nächsten Wochen live in Esslingen auf. Foto: privat

Den ersten Halt macht die Kulturarche am Freitag, 9. Mai, im Neckarcenter in Esslingen-Weil. Die Einkaufspassage wird laut Veranstalter in eine Konzertfläche verwandelt. Von 17 Uhr an spielt dort Lucia Loreen. Mit ihrer „souligen Stimme, ehrlichen Texten und tiefgründigem Songwriting“ berühre sie die Herzen ihres Publikums, versprechen die Programmmacher. Lucia singe über Themen, die nicht immer leicht in Worte zu fassen, aber umso wichtiger seien.

Acoustic Soul am Bahnhofsplatz

Danach zieht die Kulturarche weiter zum Esslinger Bahnhofplatz. Dort gibt es am Mittwoch, 28. Mai, von 17 Uhr an Acoustic Soul von Benjakob, der auf Deutsch und Englisch singt. „Mit einer Stimme, die berührt, und Songs, die zwischen Soul, Jazz und Singer-Songwriter-Klängen schweben, erschafft er eine einzigartige Atmosphäre. Seine Musik ist ehrlich, emotional und zweisprachig“, schreiben die Veranstalter. Er präsentiert Stücke von seinem Debütalbum „Iberische Halbinsel“.

Als nächstes legt die Kulturarche am Postmichelbrunnen an. Dort spielt am Donnerstag, 12. Juni, von 17 Uhr an Linda Quast. „Mit einer besonderen Mischung aus Gitarren und Synthesizern und ihrem vielseitigen Gesang schafft sie für die Zuhörenden eine intime, sowohl elektrisierende als auch bewegend ehrliche Atmosphäre“, heißt es in der Programmankündigung.

Weitere Veranstaltungen geplant

Die Reihe endet am Freitag, 13. Juni, im Merkelpark. Dort legt das Esslinger das Kollektiv Klangfabrik auf. Von 18 Uhr an gibt es elektronische Musik – von House, Techhouse und UK Garage bis zu Drum’n’Bass und Jungle. Der Abend ist zugleich Start der Programmreihe „Ab in Onkel Oskars Garten“.

Die vier Konzerte „Kulturarche on Tour“ sollen laut Veranstalter einen Vorgeschmack auf das geben, was sie kulturell dieses Jahr so alles erwartet. Zum Beispiel plane die Kulturarche für das Schwörfest Esslingen (4. bis 6. Juli) ein buntes Angebot in der Maille. Außerdem kommt die Bühne vom 9. bis 20. Juli beim Parklücke-Festival des Kulturzentrums Dieselstraße zum Einsatz.

Das Parklücke-Festival steigt im Juli am Kulturzentrum Dieselstraße. (Archivfoto) Foto: privat

Weitere Informationen zum Programm gibt es online unter www.esslingen.de/kulturarche