Esslinger Open-Air-Konzerte 2025: BAP und Takida rocken die Burg

1 Harte Jungs mit unverwechselbarem Sound: Takida ist 2025 auf der Burg zu Gast. Foto: privat

Kulturgenuss unter freiem Himmel ist bei den aktuellen Temperaturen nicht sonderlich verlockend, doch der Blick richtet sich bereits auf den Sommer 2025: Mit der Kölsch-Rock-Legende BAP und der schwedischen Band Takida sagen sich zwei Top-Formationen an.











Noch liegt der Gedanke an laue Nächte unter freiem Himmel fern, doch das Kulturprogramm für den kommenden Sommer auf der Esslinger Burg zeigt bereits Konturen: Wolfgang Niedecken und die Kölsch-Rock-Band BAP hatten sich bereits für den 24. Juli 2025 angesagt, nun kommt ein weiterer Name hinzu: Takida heißt die schwedische Rockband, die am Tag zuvor die Burg rocken möchte. Und auch die Kinofans sollen wieder auf ihre Kosten kommen: Das kommunale Kino empfiehlt seinem Publikum, schon mal die Zeit vom 30. Juli bis zum 9. August 2025 für das Open-Air-Filmfestival auf der Burg im Kalender zu notieren.

Mit Platin veredelte Hits

In Schweden ist die Band Takida, die sich am 23. Juli 2025 auf der Esslinger Burg angesagt hat, schon lange eine große Nummer. Mit sechs Platin-Singles, drei Platin-Alben und fünf Nummer-eins-Alben haben Frontmann Robert Pettersson und seine Jungs ein Stück skandinavischer Musikgeschichte geschrieben. Und auch hierzulande gibt es viele, die den Sound von Takida sehr zu schätzen wissen. Kenner und Liebhaber verorten die Musik von Takida irgendwo zwischen Post-Grunge, Alternative Rock und Pop-Rock. Ihren Namen verdankt die Band, die von Robert Pettersson, Fredrik Holm und Tomas Wallin gegründet worden war, einer Figur aus der japanischen Anime-Serie Nagareboshi Gin. Vor einem Vierteljahrhundert ging die Band Takida an den Start – mit dem Song „Losing“ und dem Album „Make you breathe“ gelang 2006 der Durchbruch. Ihren bislang größten Erfolg erzielte Takida mit dem zweiten Studioalbum „Bury the lies“, das die Band in ganz Skandinavien bekannt machte.

Seither sind Robert Pettersson und seine Jungs auch live mächtig gefragt. Die Konzerte finden in immer größerem Rahmen statt, und auch hierzulande erobert sich Takida mit einem unverwechselbaren Sound eine stetig wachsende Fan-Gemeinde, die das neue Album „The Agony Flame“ feiert. Die aktuellen Titel, allen voran „Curly Sue“, werden auch in Esslingen präsentiert. Auf der Esslinger Burg wird im Vorprogramm die Band Those Damn Cross zu hören sein.

Wolfgang Niedecken und BAP werden auf ihrer „Zeitreise“-Tour am 24. Juli 2025 in Esslingen Station machen. Für viele ihrer Fans ist der Titel der Tournee Programm: Viele erinnern sich noch gerne an ein Burg-Konzert von BAP im Jahr 2000, als die Band beim Burgfest des Kulturzentrums Dieselstraße auf der Bühne stand. Eine Zeitreise wird’s auch, weil viele Fans noch gern an die alten Hits der Band wie „Anna“, „Verdamp lang her“, „Kristallnaach“, „Wellenreiter“ oder „Do kanns zaubere“ zurückdenken. Mit vielen der ewig jungen Songs wird es im Sommer auf der Burg ein Wiederhören geben.