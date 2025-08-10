Esslinger Open-Air-Kino: Auf der Zielgeraden schaut die Sonne doch noch vorbei – und wie
Wenn das Wetter mitspielt, kommt das Publikum in Scharen auf die Esslinger Burg, um Kino im Freien zu genießen. Foto: Stefan Hart

Trotz wechselhaften Wetters haben 13 700 Gäste das Kino auf der Esslinger Burg 2025 erlebt. Die letzten Sonnentage sorgten für strahlende Gesichter.

Das Open-Air-Kino auf der Esslinger Burg ist schon wieder vorüber, und für viele Film-Fans war es einmal mehr ein Genuss, großes Kino und Live-Musik in einzigartigem Ambiente zu erleben. Die Bilanz des Kommunalen Kinos fällt differenzierter aus, schließlich geriet so mancher Abend ob der wechselhaften Witterung zur Zitterpartie. Zwar sorgten die letzten Abende mit strahlendem Sonnenschein für einen versöhnlichen Abschluss, und mit 13 700 Gästen hat das Festival sein Vorjahresergebnis sogar knapp übertroffen. Doch auch das vielstimmige Lob des Publikums konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Rahmenbedingungen für Open-Air schwieriger geworden sind – auch auf der Esslinger Burg.

