Diebstahl in Esslingen Unbekannter bricht in Büros ein und stiehlt ein Auto

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in mehrere Büros eines Gebäudes in der Eberspächerstraße in Oberesslingen eingebrochen und hat ein Auto gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.