Esslinger Notfallversorgung: Das Netz öffentlicher Defibrillatoren soll enger geknüpft werden
1
Noch fehlt es in Esslingen an öffentlich zugänglichen Defibrillatoren. Foto: picture alliance/dpa

Die CDU will mehr öffentlich zugängliche Geräte, um Menschen mit starken Herzrhythmusstörungen im Notfall effektiver zu helfen. Die Stadt will am Ball bleiben.

Wenn das Herz aus dem Takt geraten ist, kann ein Defibrillator Leben retten – vorausgesetzt, er ist im Notfall greifbar nah. Doch das ist noch längst nicht überall der Fall. Deshalb will die Esslinger CDU-Ratsfraktion das Netz an öffentlich zugänglichen Defibrillatoren, die das Herz im Notfall wieder in einen normalen Rhythmus bringen können, enger knüpfen. Außerdem wollen die Christdemokraten entsprechende Hinweisschilder installieren und Lebensretter-Apps fördern lassen. Ein entsprechender Haushaltsantrag brachte noch nicht den entscheidenden Durchbruch. Doch immerhin signalisierten die Verwaltung und andere Ratsfraktionen, dass sie dieses Anliegen weiter verfolgen wollen.

