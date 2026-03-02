Esslinger Norden: Zwei Verdächtige gefasst – Fahrzeuge beschmiert und in Brand gesetzt

1 Polizeibeamte haben zwei jugendliche Tatverdächtige identifiziert, die Autos im Esslinger Norden beschädigt haben sollen. Foto: picture alliance / dpa

Zwei jugendliche Tatverdächtige hat die Polizei in Esslingen gefasst. Sie sollen im Norden der Stadt Autos beschmiert und in Brand gesetzt haben.











Zu mehreren Sachbeschädigungen, die sich in den vergangenen Wochen im Esslinger Norden ereignet haben, hat die Polizei nun zwei jugendliche Tatverdächtige identifiziert. Dort waren mehrere Fahrzeuge beschmiert und beschädigt sowie ein weiteres in Brand gesetzt worden.

Bereits am Donnerstag, 19. Februar, fielen einer Fahrradstreifenbesatzung gegen 23 Uhr die beiden Personen den Beamten in der Barbarossastraße wegen ihrer Verhaltensweise auf, wie die Polizei mitteilt. Deshalb kontrollierten die Beamten die jungen Männer. Dabei haben sie mehrere verdächtige Gegenstände, unter anderem einen Filzstift sowie pyrotechnisches Material, gefunden.

Die Jugendlichen sind nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden. Die Ermittlungen des Polizeipostens Oberesslingen dauern an. Weitere Beteiligte werden gesucht.