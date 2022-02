1 Ende 2023 sollen die ersten Reihen- und Mehrfamilienhäuser stehen, die die ibw, Gesellschaft für innovatives Bauen und Wohnen, im Greut baut. Die Stadt hat ihren – deutlich kleineren – Teil des Grundstücks im November ausgeschrieben. Foto: Roberto Bulgrin

Lange wurde um das Esslinger Gebiet Greut gekämpft. Jetzt werden die Baugruben ausgehoben. Elf Reihenhäuser und 66 Wohnungen sollen entstehen. Doch das Baugebiet hat seinen Preis.















Esslingen - In einem der umstrittensten und am intensivsten überprüften Neubaugebiete der vergangenen 20 Jahre heben die Bagger jetzt die Gruben aus. Im Greut, bis vor kurzem idyllischer Streuobstwiesenzwickel zwischen Serach und Krummenacker und wichtige Frischluftschneise für die Innenstadt, entstehen in den kommenden Jahren 77 Wohneinheiten in Reihen- und Mehrfamilienhäusern für rund 200 Menschen.