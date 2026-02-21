Esslinger Neckarquerung: Neue Schäden: Droht der Adenauerbrücke die Sperrung?
1
Mehrere zehntausend Fahrzeuge passieren täglich die Esslinger Adenauerbrücke – doch sie ist marode und muss voraussichtlich bald erneuert werden. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Adenauerbrücke ist maroder als gedacht. Ob sie bis zu einer Rundum-Erneuerung nutzbar bleibt, ist unklar. Droht ihr die Sperrung?

Dass die Esslinger Adenauerbrücke ihre besten Jahre hinter sich hat, ist schon länger klar. Im Rathaus wurden bereits verschiedene Szenarien für eine umfassende Sanierung oder einen Ersatzneubau durchgespielt. Weil das aber eigentlich erst in einigen Jahren vorgesehen ist, hat man bereits kleinere Sanierungen vorgenommen, um die marode Querung zwischen Oberesslingen und Berkheim bis dahin noch nutzen zu können. Doch nun wurden neue Schäden entdeckt – deswegen könnte die Adenauerbrücke bald teilweise oder im schlimmsten Fall sogar komplett für den Verkehr gesperrt werden.

