Esslinger Nahverkehr: Baustelle Esslinger Klinik – Drei Buslinien werden umgelenkt

1 Drei Esslinger Buslinien ändern ab 15. September wegen Bauarbeiten ihre Routen. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Voraussichtlich bis Ende 2029 fahren drei Esslinger Buslinien auf geänderten Routen. Grund dafür sind die Bauarbeiten am Klinikum.











Link kopiert

Die Bauarbeiten am Klinikum Esslingen wirken sich auch auf den Busverkehr aus. Ab Montag, 15. September, fahren drei Buslinien des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen (SVE) auf geänderten Routen. Betroffen sind die Linien 102, 103 und 105, die voraussichtlich bis Ende 2029 auf den geänderten Routen verkehren, wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilt.

In Fahrtrichtung Zell fahren die Linien 102 und 103 nach der Haltestelle Neckar Forum über die Mülbergerstraße, die Wielandstraße und die Hirschlandstraße. Auf der Strecke werden die Haltestellen Katharinenstaffel, Lenaudenkmal, Anna-Schieber-Weg und Klinikum/Hirschlandhof angefahren. Nach der Kreuzung von Hirschlandstraße und Urbanstraße kehren die Linien auf ihre übliche Route zurück. Die nächste Haltestelle ist Oberesslingen Kreuzstraße. Danach geht es auf der regulären Route weiter bis Zell.

Neue Streckenführung für die Linien 102, 103 und 105. Foto: Roberto Bulgrin

In Fahrtrichtung ZOB fahren die Busse der Linien 102 und 103 nach der Haltestelle „Oberesslingen Kreuzstraße nicht in die Urbanstraße, sondern über die Hirschlandstraße, die Wielandstraße und die Mülbergerstraße. Auf dieser Route werden die Haltestellen Klinikum/Hirschlandhof, Anna-Schieber-Weg und Katharinenstaffel angefahren. Nach der Haltestelle Neckar Forum geht es auf der regulären Route weiter bis zum ZOB.

Esslinger Busverkehr: Änderungen bei den Linien 102, 103 und 105

In Fahrtrichtung Am Schönen Rain fährt die Linie 105 nach der Haltestelle Neckar Forum über die Urbanstraße und die Hirschlandstraße. Dabei werden die Haltestellen Ebershaldenfriedhof, Reutlinger Straße, Paracelsusstraße und Klinikum/Hirschlandhof angefahren. Nach der Haltestelle Hochschulzentrum geht es auf der regulären Route weiter bis zur Endhaltestelle Am schönen Rain.

In Fahrtrichtung ZOB verkehrt die Linie 105 nach der Haltestelle Hochschulzentrum über die Hirschlandstraße und die Urbanstraße. Auf der Strecke werden die Haltestellen Klinikum/Hirschlandhof, Paracelsusstraße, Reutlinger Straße und Ebershaldenfriedhof angefahren. Nach der Haltestelle Neckar Forum geht es auf der regulären Route weiter bis zum ZOB.