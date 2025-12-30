Esslinger Mythen: Was ist dran?: Wo ist bloß die Kirchturmuhr von St. Dionys?
1
Einen Verbindungssteg zwischen den beiden Türmen gibt es, aber keine Kirchturmuhr: St. Dionys am Esslinger Marktplatz hat seine Eigenheiten. Foto: Roberto Bulgrin

Wie spät ist es? Die Uhrzeit kann in anderen Städten durch einen Blick auf die Kirchturmuhr festgestellt werden. Nicht so bei der Esslinger Stadtkirche St. Dionys.

Spät dran zu einer Verabredung. Ob es wohl noch reichen könnte? Ob ein kleiner Spurt helfen könnte? Ob es zu einer großen Verspätung kommen wird? Schnell ein hilfesuchender Blick hinauf zu den Kirchtürmen der Esslinger Stadtkirche St. Dionys am Marktplatz. Dorthin, wo sich bei anderen Gotteshäusern in der Regel die Uhren befinden. Doch St. Dionys kann in diesem Fall nicht weiterhelfen: Eine Kirchturmuhr gibt es dort nicht. Warum eigentlich?

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.