Wo ist bloß die Kirchturmuhr von St. Dionys?

1 Einen Verbindungssteg zwischen den beiden Türmen gibt es, aber keine Kirchturmuhr: St. Dionys am Esslinger Marktplatz hat seine Eigenheiten. Foto: Roberto Bulgrin

Wie spät ist es? Die Uhrzeit kann in anderen Städten durch einen Blick auf die Kirchturmuhr festgestellt werden. Nicht so bei der Esslinger Stadtkirche St. Dionys.











Spät dran zu einer Verabredung. Ob es wohl noch reichen könnte? Ob ein kleiner Spurt helfen könnte? Ob es zu einer großen Verspätung kommen wird? Schnell ein hilfesuchender Blick hinauf zu den Kirchtürmen der Esslinger Stadtkirche St. Dionys am Marktplatz. Dorthin, wo sich bei anderen Gotteshäusern in der Regel die Uhren befinden. Doch St. Dionys kann in diesem Fall nicht weiterhelfen: Eine Kirchturmuhr gibt es dort nicht. Warum eigentlich?