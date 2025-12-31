Eine unglückliche Königin oder eine sagenhafte Heilige – wer ist Namensgeberin der Katharinenlinde oberhalb von Esslingen?
Wiedereröffnung des Aussichtsturms bei der Katharinenlinde Anfang Dezember. Nach zweijähriger Restaurierung wird der lange Lulatsch oberhalb von Esslingen erneut der Öffentlichkeit übergeben. „Woher kommt der Name Katharinenlinde?“, fragt ein Besucher der Feier. „Da gab es doch eine württembergische Königin dieses Namens“, antwortet ein vermeintlich Wissender. Royaler Glanz nahe der ehemaligen Freien Reichsstadt Esslingen?