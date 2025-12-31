Der Ursprung des Namens „Katharinenlinde“: Umstrahlt sie royaler Glanz?

1 Vor der Errichtung des Aussichtsturms hatte auf dem Areal bei der Katharinenlinde eine 1888 errichtete Schutzhütte gestanden. Sie wurde 1956 abgerissen. Foto: Stadtarchiv Esslingen

Eine unglückliche Königin oder eine sagenhafte Heilige – wer ist Namensgeberin der Katharinenlinde oberhalb von Esslingen?











Link kopiert

Wiedereröffnung des Aussichtsturms bei der Katharinenlinde Anfang Dezember. Nach zweijähriger Restaurierung wird der lange Lulatsch oberhalb von Esslingen erneut der Öffentlichkeit übergeben. „Woher kommt der Name Katharinenlinde?“, fragt ein Besucher der Feier. „Da gab es doch eine württembergische Königin dieses Namens“, antwortet ein vermeintlich Wissender. Royaler Glanz nahe der ehemaligen Freien Reichsstadt Esslingen?