1 Unter der Leitung von Michael Albert spielte beim Tonart-Eröffnungskonzert ein Ensemble mit Ulrike Stortz (Violine), Alex Waite (Klavier), Delphine Henriet (Violoncello), Thomas Löffler (Klarinette) und Angelika Bender (Flöte) eine Komposition von Tristan Murail. Foto: /Rainer Kellmayer

Beim Eröffnungskonzert des Esslinger Musikfestivals Tonart bietet das Ensemble im Neuen Blarer ein Klangbild mit enormer Dichte. Unter dem Motto „Ursprünge“ wurden Mythen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.















Wie setzen sich Komponisten unserer Zeit mit geheimnisvollen Mythen auseinander, die die Menschen schon seit mehr als 4000 Jahren beschäftigen? Dieser Frage spürt die Tonart, ein Esslinger Festival für zeitaktuelle Musik, bis zum 26. Februar in neun Veranstaltungen nach. Unter dem Motto „Ursprünge“ beleuchtete das Eröffnungskonzert im Neuen Blarer in Esslingen Mythen aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen kompositorischen Techniken.

Giacinto Scelsis „Okanagon“ entfaltete im abgedunkelten Saal eine faszinierende Wirkung. In der Klangmischung von Harfe (Maria Stange), Kontrabass (Dietmar Graether) und einem differenziert angeschlagenen Tam-Tam entwickelten sich statische Klangflächen, gespickt mit Kratzgeräuschen und dumpfen Schlägen. Interessante Schlagzeug-Interaktionen brachte Gerard Griseys „Stele“. In stereofonem Duospiel zeigten Lucas Gerin und Tom Goemare, dass die große Trommel weit mehr als ein Hau-drauf-Instrument ist. Sie zauberten mit verschiedenen Schlägeln, Jazzbesen und weiteren Utensilien, im Spannungsfeld zwischen hauchzartem Pianissimo und dröhnendem Forte, mannigfach schillernde Farbspiele.

Ein sensibel reagierendes Instrumentalensemble

Den von der Oboistin Victoria Martínez López tonschön servierten Metamorphosen von Benjamin Britten stand mit Tristan Murails „La barque mystique“ ein reizvolles Trio gegenüber. Bestens abgestimmt mit dem Pianisten Alex Waite bewegten sich Flöte (Angelika Bender), Klarinette (Thomas Löffler), Violine (Ulrike Stortz) und Delphine Henriet am Violoncello zwischen grellen Klaviertönen, wilden Flatterzungenattacken, Klarinetteneinwürfen und punktuellen Aktionen: Ein ständig wechselnder Klangfarbenteppich mit mikrotonalen Tonhöhen. Noble Tonkultur der klaviergestützten Sologeige bestimmte „Dithyrambe“ von Igor Strawinsky, während Wolfgang Rihms „Blick auf Kolchis“ seinen Reiz aus der konzertanten Gegenüberstellung von Bassquerflöte und Violine bezog.

Eingebunden in das von Michael Alber souverän geführte, sensibel reagierende Instrumentalensemble entlockte Angelika Bender der Bassflöte dunkle Töne mit klanglichem Charme. Ihre mit farbigen Flageoletts durchsetzten Melodielinien fanden zu beredten Dialogen mit den von Ulrike Stortz treffend gesetzten Intervallketten. Im Zusammenklang der zehn Instrumente entfaltete Rihms Komposition spannungsvolle Klangmuster – farbig, und in der Dynamik ausgelotet bis in die Feinheiten hinein.

Eine bedrohliche vokale Kulisse

Mit Giacinto Scelsis „Yamon“ schloss sich der programmatische Kreis der Mythenreflexionen. In babylonischem Kauderwelsch deklamierend baute der Bariton Frank Wörner mit seiner ausdrucksstarken Stimme eine bedrohliche vokale Kulisse auf, die vom begleitenden Instrumentalensemble pointiert aufgenommen wurde. Michael Alber führte die Instrumentalisten mit präzisem Dirigat und Gespür für dynamische Entwicklungen um die mannigfachen Tücken der Partitur.

In der Verschmelzung der einzelnen Stränge schuf das Ensemble ein Klangbild mit enormer Dichte, das in seiner Intensität neugierig machte auf die Mythen-Beleuchtungen der nächsten Tonart-Konzerte.