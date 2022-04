Was ein gesticktes Tuch über Armut und Not erzählt

1 Die Stiche auf dem Stickmustertuch wurden mit Sorgfalt ausgeführt. Foto: Michael Saile Fotografie

Wer war E. W.? Nur die Initialen sind bekannt. Aber das Erzeugnis von E. W., ein Stickmustertuch, erzählt von Esslingen und seiner Geschichte. Entdeckt wurde es auf dem Dachboden eines Hauses in den USA.















Das war Großmutters ganzer Stolz. Die akkurat eingestickten Initialen an den Rändern von Bettwäsche, Taschen- oder Handtüchern kündigten vom geschickten Händchen und der Besitzerfreude der Eigentümerin. Doch die Verzierungen, Zahlen und Buchstaben auf dem Stickmustertuch aus dem Jahre 1880 gehen über Monogramme weit hinaus. Das Kunstwerk aus Wolle und Baumwolle ist ab Dienstag, 3. Mai, als Objekt des Monats im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt in Esslingen zu sehen. Doch wie ein roter Faden ziehen sich eine Botschaft von Armut, Not und Elend durch die detailreiche Arbeit.