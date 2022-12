1 In Baltmannsweiler plant und baut eine private Baugemeinschaft mit der Esslinger Wohnungsbaugesellschaft ein Mehrfamilienhaus nach dem Esslinger Modell. Foto: /Katja Eisenhardt

In Baltmannsweiler entsteht erstmals außerhalb Esslingens ein gemeinschaftliches privates Bauprojekt nach dem Esslinger Modell. Das bringt für die Beteiligten einige Vorteile.















Denise und Timo Dereani wohnen mit ihrem kleinen Sohn Carlo derzeit in Stuttgart. Läuft alles nach Plan, ziehen sie in gut eineinhalb Jahren nach Baltmannsweiler, „wieder näher zu unseren Eltern, die im Kreis Esslingen wohnen“, sagt Denise Dereani. Ihre künftigen Nachbarn kennt die junge Familie bereits, denn sie ist Teil der privaten Baugemeinschaft „Hub III“, die nach dem Esslinger Modell der Esslinger Wohnungsbaugesellschaft (EWB) ein Mehrfamilienhaus in dem Baugebiet „Hubäcker III“ an der Seestraße plant und baut.

Die Gründe für die Entscheidung sind vielfältig

Mit im Haus wohnen werden Rebecca und Allan Reschreiter-Ringl, die momentan noch zur Miete in Esslingen-Zell leben, sowie Irene und Willi Schäffler, die sich im Alter von 71 Jahren ebenso wie ihre jüngeren künftigen Nachbarn für das Gemeinschaftsprojekt und damit eine Eigentumswohnung entschieden haben. Die Beweggründe sind ganz unterschiedlich: Bei Allan Reschreiter-Ringl gab der Arbeitsplatz vor Ort den Ausschlag, für die Mietwohnung der Schäfflers wurde Eigenbedarf signalisiert. Dass man einander schon vor dem Einzug kennenlernt und bei der Planung seiner Wohnung ein umfassendes Mitspracherecht hat, gefällt den künftigen Eigentümern überdies.

Fünf unterschiedlich große Eigentumswohnungen entstehen auf dem gut 600 Quadratmeter großen, von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Grundstück. Erstmals wird das Esslinger Modell damit außerhalb Esslingens angewendet. Dort war die EWB bereits erfolgreich in der Pliensauvorstadt in den „Grünen Höfen“ tätig, für das Esslinger Baugebiet „Im Greut“ gebe es ebenfalls grünes Licht, berichtet der EWB-Geschäftsführer Hagen Schröter beim symbolischen Spatenstich in Baltmannsweiler.

Begonnen haben die Arbeiten dort bereits Anfang November, damit vor der Winterpause noch die Fundamente gesetzt werden können, erläutert der Projektleiter Gerret Brodatsch. Mitte Januar sollen „die Bauarbeiten wieder richtig Fahrt aufnehmen“, kündigt er an. Schröter hofft, „dass die Wohnungen bis Herbst 2024 bezugsfertig sind“.

Das Esslinger Modell beinhaltet zudem, dass die EWB in Kooperation mit Fachplanern und Architekten ein Bebauungskonzept, eine Kostenschätzung sowie den Vorschlag einer Aufteilung der Gesamtkosten auf die einzelnen Wohnungen erstellt. „Was die Ausstattung angeht, machen wir ebenso Vorschläge, da können die Eigentümer dann noch individuelle Veränderungswünsche vorbringen, ebenso bei der Raumaufteilung ihrer Wohnungen“, erklärt die Esslinger Architektin Karin Pflüger.

Weniger Grunderwerbssteuer

Ein weiteres Plus: Die Grunderwerbssteuer fällt für den Einzelnen geringer aus, da nur der eigene Grundstücksanteil bezahlt werden muss; ebenso entfallen die Kosten für einen Bauträger. Vier der fünf Wohnungen sind bereits verkauft, für die fünfte ist eine EWB-Tochter eingesprungen, damit das Gesamtprojekt umgesetzt werden kann. Die letzte Wohnung wird schlüsselfertig verkauft, sobald sich zur bisherigen Baugemeinschaft passende Käufer finden.

Das Gemeinschaftsprojekt habe Verwaltung und Gemeinderat überzeugt, sagt der Bürgermeister Simon Schmid. Einstimmig wurde so im Mai 2021 der Beschluss gefasst, der EWB und ihrer Baugemeinschaft das kommunale Grundstück in Baltmannsweiler zu überlassen. Über die zügige Realisierung zeigte sich Schmid zufrieden. Die gute Mischung aus Ortsansässigen und Auswärtigen, dazu noch aus unterschiedlichen Altersgruppen, hält er für gelungen. Die CDU-Fraktion hatte mit einem Antrag den Ausschlag dafür gegeben, dass die EWB im Gemeinderat von Baltmannsweiler vorstellig wurde.