Esslinger Modeleisenbahn-Club: Märklin und Co. – Hier kann man große Freude an kleinen Eisenbahnzügen erleben

1 Der MEC-Vorsitzende Alexander Heinzmann (Mitte), sein Vize Roland Rotter (links) und Andreas Scholz legen letzte Hand an eine der Anlagen, die in Altbach zu sehen sind. Foto: Roberto Bulgrin

Seit 80 Jahren frönen die Mitglieder des Modelleisenbahn-Clubs Esslingen ihrer Leidenschaft. Am Wochenende zeigen sie in der Altbacher Sporthalle ihre Schätze.











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Sie lieben es, die große Welt im Kleinen zu gestalten. Und wenn maßstabsgetreu nachgebildete Eisenbahnwaggons und Lokomotiven fröhlich ihre Runden drehen, sind sie im Glück. Bundesweit frönen rund eine halbe Million Modelleisenbahnliebhaber ihrem Hobby. Manche allein im stillen Kämmerlein, andere engagieren sich in Vereinen wie dem Modelleisenbahn-Club Esslingen (MEC), der nun sein 80-jähriges Bestehen feiert. Weil die Mitglieder des MEC ihre Begeisterung gern mit anderen teilen, laden sie am Wochenende zur Jubiläumsausstellung in die Sporthalle Altbach ein. Dort können die Besucher 21 Anlagen aller Spurweiten bestaunen, einige sogar selbst ausprobieren und mit Experten fachsimpeln.

Der Modelleisenbahn-Club Esslingen am Neckar wurde 1946 gegründet. Seit 2022 hat der Verein einen festen Platz auf dem Gelände der Alten Kelter in Wäldenbronn. Derzeit zählt der Modelleisenbahn-Club rund 40 Mitglieder, die sich dienstags und freitags jeweils ab 19 Uhr im Clubheim an der Alten Kelter (Stettener Straße 30) treffen.

Für den Nachwuchs gibt es eine Jugendgruppe, die – außer in den Schulferien – in ungeraden Kalenderwochen immer donnerstags ab 17.30 Uhr im Clubheim zusammenkommt, um unter kundiger Anleitung erfahrener Mitglieder zu tüfteln und zu bauen. „Wir haben zum Glück keine Nachwuchssorgen“, sagt der MEC-Vorsitzende Alexander Heinzmann, der selbst zu den Jüngeren zählt.

Esslinger Verein muss nach Altbach ausweichen

Mit viel Liebe zum Detail werden die Modelleisenbahnanlagen gestaltet. Foto: Roberto Bulgrin

Weil leidenschaftliche Modelleisenbahner gerne ihre Begeisterung mit anderen teilen, lädt der MEC in schöner Regelmäßigkeit zu Ausstellungen ein – die erste fand bereits 1948 in den Räumen der Esslinger Gaststätte Karmeliter statt. Über die Jahre hinweg musste der Verein immer wieder den Ausstellungsort wechseln, doch das Publikumsinteresse ist geblieben. Nachdem auch die Ausstellungsräume in der Hochschule an der Flandernstraße nicht mehr zur Verfügung stehen, muss der MEC inzwischen nach außerhalb gehen: Die Mietkosten der Esslinger Hallen übersteigen die finanziellen Möglichkeiten des Vereins, in Altbach fühlt man sich willkommen. Bislang war man dort in der Gemeindehalle zu Gast – in diesem Jahr soll die Ausstellung noch eine Nummer größer ausfallen und findet deshalb in der Sporthalle Altbach statt. 21 verschiedene Anlagen fast aller gängigen Spurweiten werden dort zu sehen sein. „Und es könnten noch viel mehr sein, weil Aussteller gerne zu uns kommen“, sagt MEC-Vize Roland Rotter. „Doch leider sind unsere Kapazitäten begrenzt.“

Für die Jüngsten gibt es eine Holzeisenbahn, die Jugendgruppe des Vereins zeigt ihre Anlage, wer selbst einmal am Trafo stehen und Fahrdienstleister spielen möchte, bekommt auch dazu Gelegenheit. Manche der Anlagen bilden reale Szenerien nach – etwa einen Abschnitt der Geislinger Steige, das Gelände der Oberpostdirektion Tübingen, den Streckenabschnitt zwischen Vaihingen/Enz und Enzweihingen, die Mariazellerbahn aus Österreich oder die Teckbahn zwischen Kirchheim und Oberlenningen. Ein Aussteller zeigt detailgetreu nachgebildete Papiermodelle von Lokomotiven. Und weil der MEC jedes Jahr auch gerne Neues bieten möchte, ist erstmals ein Tunnel-Mammutbaum zu sehen, durch den anders als im Original in den USA keine Autos, sondern ein Eisenbahnzug fährt.

Beim Publikum kommen die Ausstellungen des Modelleisenbahn-Clubs Esslingen immer sehr gut an. Und mancher, der eigentlich nur zum Schauen und Staunen kam, holt sich dort Appetit. „Manche erinnern sich an ihre Jugendleidenschaft für Modelleisenbahnen und fangen wieder an“, freut sich Alexander Heinzmann. „Und andere kommen ganz neu auf den Geschmack. Wir freuen uns über jeden, der unser Hobby teilt.“

Die Modelleisenbahn-Ausstellung des MEC Esslingen ist am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, jeweils in der Zeit von 11 bis 18 Uhr in der Sporthalle Altbach geöffnet.