Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt: Verstärkte Sicherheit nach Anschlag in Magdeburg

1 Der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt dauert bis Sonntagabend. Foto: Roberto Bulgrin

Nach dem Anschlag von Magdeburg finden die letzten beiden Tage des Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarktes wie geplant statt, allerdings mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen. Die Stadt ordnet Trauerbeflaggung an.











Der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen läuft wie geplant bis an diesem Sonntagabend, 20.30 Uhr. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg am Freitagabend hatte die Stadt aber für die letzten beiden Veranstaltungstage Samstag und Sonntag zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Veranstalter: Marktflächen gut gesichert

Gemeinsam mit der Polizei und dem Stadtmarketing Esslingen habe die Stadtverwaltung am Samstagmorgen entschieden, die letzten beiden Tage des Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkts nicht abzusagen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die aktuelle Sicherheitslage habe sich nicht verändert. „Unsere Marktflächen sind bereits sehr gut gesichert, die Hauptzugänge über die Abt-Fulrad- und die Ritterstraße sind mit Pollern abgesichert“, erklärt Michael Metzler, Chef der Esslinger Markt und Event GmbH.

Dennoch werde man die Sicherheitsmaßnahmen nochmals verstärken: Die Polizei werde mit weiteren Einsatzkräften vor Ort sein. „Ebenso erhöhen wir die Kräfte seitens des Kommunalen Ordnungsdienstes sowie die Security-Kräfte. Die Zufahrt in der Abt-Fulrad-Straße sichern wir zusätzlich mit einem Fahrzeug ab“, so Metzler. „Die zusätzlichen Maßnahmen sollen den Besucherinnen und Besuchern zeigen, dass wir aufmerksam und wachsam sind. Wir wollen ihnen einen möglichst sicheren und unbeschwerten Aufenthalt ermöglichen.“

Oberbürgermeister Klopfer: In Gedanken bei Magdeburgern

Am Freitagabend war auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ein Auto durch eine Menschenmenge gefahren, mehrere Menschen wurden getötet, hunderte verletzt. Der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt sei ein Ort, an dem sich die Menschen in festlicher Atmosphäre begegnen und auf die Weihnachtszeit einstimmen, so die Stadt. „Das soll und wird trotz der aktuellen Ereignisse so bleiben, wir lassen uns nicht einschüchtern“, betont Oberbürgermeister Matthias Klopfer.

Die furchtbare Tat in Magdeburg erschüttere zutiefst. „Wir sind tieftraurig und unsere Gedanken sind bei den Opfern, den Angehörigen und den Einsatzkräften vor Ort. Den Magdeburgerinnen und Magdeburgern rufen wir zu, wir stehen euch in Gedanken bei und fest an eurer Seite“, versichert Klopfer. Mit der städtischen Trauerbeflaggung zeige man Solidarität und Trauer.