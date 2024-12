Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt: Kulinarische Highlights für zwei- und vierbeinige Gourmets

1 Da wird der Hund in der Pfanne verrückt: Leckereien für die Vierbeiner gibt es in der Hundebäckerei von Beate Schlotterbeck. Foto:

Senf auf die Bratwurst und Glühwein in die Tasse – das gehört zum Weihnachtsmarkt wie Lametta und Sterne. Doch wer es einen Ticken raffinierter haben möchte, kommt in der Esslinger Budenstadt ebenfalls auf seine Kosten.











Link kopiert

Sie sind in aller Munde: Glühwein, Bratwurst oder Lebkuchen sind geschmackliche Weihnachtsmarkt-Evergreens. Doch auf dem Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt gehört Originalität mit zum Veranstaltungsrezept. In der Budenstadt wird mit Raffinesse gekocht, gebacken, gebraten, gerührt oder gemixt – und das nicht nur für Menschen.

Nein, der Betreiber der „Hundebäckerei“ heißt nicht „Hund“ mit Nachnamen. Nein, an dem Stand auf dem Marktplatz gibt es auch keine Hotdogs. Und nein, Leckereien für Menschen in Hundeform werden hier auch nicht verkauft. Bei Mister Wilson’s Hundebäckerei gibt es – wie der Name schon sagt – Schmackhaftes für Hunde. „Karotten-Apfel-Sticks“, „Rinder Kaustangen mit Entenfilet“, „Gänse-Trüffel-Kugeln“ oder „Lou’s Buttons“ mit feiner Leberwurst hat Inhaberin Beate Schlotterbeck im Sortiment. Die Klausenmänner, die quer über den Stand hängen, sind auch für den tierischen Genuss gedacht – sie bestehen aus Leberwurst. Sie betreibt ihr Geschäft seit 2008 in Filderstadt und ist zum ersten Mal auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt mit dabei.

Flair und Stimmung auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt. Foto: Roberto /Bulgrin

Die Zeiten, in denen der Napf von Bello oder Fifi einfach mit Hundefutter und Wasser gefüllt wurden, scheinen vorbei zu sein. Auch Hunde haben Allergien. Wie die Deutsche Dogge von Beate Schlotterbeck. Sie habe versucht, ihrem Tier mit verschiedenen selbst kreierten Nahrungsangeboten zu helfen, erzählt sie, und das sei der Anfang für ihr Geschäftsmodell gewesen. Ihre Dogge hieß „Mister Wilson“ – so kam der Name „Mister Wilson`s Hundebäckerei“ zustande.

Fehler beim Schaffett auf dem Esslinger Markt

Die Besucherresonanz auf dem Weihnachtsmarkt ist laut Beate Schlotterbeck sehr gut. Nur eine Beschwerde habe es bisher gegeben. Die beruhte aber auf einem Missverständnis. Ein Herrchen hatte Schaffett gekauft und seinen Hund damit eingerieben. Wutentbrannt kam der Kunde kurz darauf an den Strand: Das Fell seines Vierbeiners sei verfilzt, und gebracht habe das Einschmieren gar nichts. Schuld war ein Anwendungsfehler: Das Schaffett enthält essentielle Fettsäuren sowie die Vitamine E oder F und könne Hundenahrung beigemischt werden, klärte Beate Schlotterbeck auf. Die Ehefrau des empörten Kunden meinte daraufhin: „Siehst du, das habe ich dir doch gleich gesagt.“ Die vereinte Überzeugungskraft von Standbetreiberin und Ehefrau besänftigten den Aufgebrachten.

Die flüssigen Leckereien an einem Stand bei der Stadtkirche sind dagegen eindeutig für menschliche Geschmacksnerven konzipiert – und zwar für solche, die beim Glühwein kein Glücksgefühl empfinden. Als Alternative gibt es dort Shots mit Ingwer und Zitrone oder Orange-Honig. Auf Wunsch auch mit einem Schuss Alkohol, sagt Verkäufer Werner Lutz. Doch das Tröpfchen Alkohol werde kaum nachgefragt. Meist werde gerade die alkoholfreie Variante von Besuchern goutiert. Am Essensstand ein paar Meter weiter gibt es „Käseschätzle“. Kein Schreibfehler, beugt Silvia Loredana Missverständnissen vor: Mit Spätzle habe dieses kulinarische Angebot nichts zu tun, das schwäbische Nationalgericht gebe es hier nicht. Die „Käseschätzle“ würden auf Baguette serviert.

Orientalische Gewürze werden dabei wohl nicht verwendet. Die gibt es am Stand von Tolga Kahraman auf dem Mittelaltermarkt beim Neuen Rathaus. Die „Jujube-Frucht“ wird auf einem Schild angepriesen. Das klingt exotisch. Irrtum, klärt der Verkäufer auf: „Die Jujube-Frucht ist geschmacklich unser unspektakulärstes Angebot.“ Sehr würzig oder sehr scharf ist die Frucht wirklich nicht – wie ein Selbsttest ergibt. Aber die Wirkung soll enorm sein: „Die Jujube-Frucht wird auch als Frucht ewigen Lebens bezeichnet.“ In der Traditionellen Chinesischen Medizin werde sie bei Beschwerden im Bauchraum eingesetzt. Andere Gewürze an seinem Stand sind in der Tat würziger. Und exotisches Lokalkolorit gibt es auch – die Esslinger Mischung. Sieht aus wie Studentenfutter. Doch diesen Vergleich lässt der Verkäufer nicht gelten. Die Esslinger Mischung enthalte kandierte und gebrannte Mandeln, Cranberry und Goldbeeren, aber keine Rosinen.

Essen ohne Spülen auf dem Weihnachtsmarkt

Ein Brotlaib ersetzt den Suppenteller. Foto: Roberto Bulgrin/Bulgrin

Die braucht auch Larissa Weeber an ihrem Stand in der Nähe des Postmichelbrunnens nicht. Aber sie ermöglicht einen Essensgenuss ohne lästiges Spülen. Denn bei ihr ist auch das Geschirr zum Anbeißen. Bei ihrer „Suppe im Brotlaib“ ersetzt das Brot den Teller, und dieser Brot-Teller wird mit der Suppe verzehrt. Raustropfen kann hier nichts, sagt sie. Das Trockenbrot sei solide, fest, haltbar und sicher. Nur wer „einbrocken“ möchte, sollte vorsichtig zu Werke gehen. Für nicht-schwäbische Muttersprachler: Beim „Einbrocken“ werden kleine Stücke vom Brot abgebrochen und in die Suppe hineingegeben. Wenn das Brotstückchen mit Suppe vollgesogen ist, wird es verspeist.

Unsere Empfehlung für Sie Tipps für Adventsausflüge Überblick zu den Weihnachtsmärkten in der Region Stuttgart Die Vorweihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Der Besuch auf einem Weihnachtsmarkt gehört natürlich dazu. Wir geben einen Überblick zu den Märkten in der Region Stuttgart.

„Einbrocken“ wäre beim Bio-Rosé-Glühwein am Stand von Tobias Mast auf dem Marktplatz ein unverzeihlicher Gastro-Fauxpas. Beim Anbau werde nicht gespritzt, erklärt der Fachmann. Das stelle den Winzer vor große Herausforderungen, bedeute mehr Arbeit, und der Ertrag sei auch geringer.

Diese Stände sind neu dabei auf dem Weihnachtsmarkt

Bürstenmacherei Reinke

Feinkost aus Südtirol mit Gewürzen und Käse

Teeblumen und Tee-Zubehör von PLS

Maiers Genuss mit Senf und Essig

List Gastronomie mit Käseschätzle

Wein-Moment mit Weinen, Feinkost und Geschenken

Poushe mit Zimtschnecken

justStars mit leuchtenden Papiersternen

Mr. Wilsons Hundebäckerei

Teichmanns Socken und Hüte aus recycelten Materialien

Diese Stände sind neu auf dem Mittelaltermarkt

Korbflechter Gilbert Grübler

Nostalgischer Hutstand mit Hüten aus Leinen und Leder, Bowler und Schiebermützen

Gewandmacherei Karim Maloun

Neue Knödeley von Oli´s Gaumenfreuden

Der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt

Öffnungszeiten

Der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt geht bis Sonntag, 22. Dezember, in Teilen der Altstadt über die Bühne. Öffnungszeiten der Budenstadt mit ihren 180 Ständen und etwa 500 kulturellen Programmpunkten sind täglich von 11 bis 20.30 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 21.30 Uhr.