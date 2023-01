1 Wetterbeobachtung bleibt Michael Gutweins Leidenschaft, auch wenn er nicht mehr täglich zum Schnarrenberg fährt. Foto: Roberto Bulgrin

Jahrzehntelang war Michael Gutwein eines der Gesichter des Deutschen Wetterdiensts, als Pressesprecher hat er vielen Menschen meteorologische Fragen nahegebracht. Seiner Begeisterung fürs Wetter will der Esslinger auch im Ruhestand treu bleiben.















Link kopiert

Wenn es ums regionale Wetter geht, ist Michael Gutwein für viele das Maß aller Dinge. Mehr als vier Jahrzehnte lang hat der Esslinger beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart gearbeitet, als Pressesprecher war er 20 Jahre lang die Stimme der Behörde. Gutwein hat für jede Wetterlage eine Erklärung parat. Seinen 64. Geburtstag hat er zum Anlass genommen, sich in den Ruhestand zu verabschieden. Und viele werden seine fachkundigen und pointiert formulierten Einschätzungen vermissen. Seiner Leidenschaft will er jedoch treu bleiben, denn für ihn gilt: einmal Meteorologe – immer Meteorologe. Entsprechend makellos ist seine Bilanz: „Ich möchte keinen einzigen Tag missen.“ Und wenn er künftig im etwas ruhigeren Schritt des Pensionärs über den Esslinger Marktplatz geht, werden ihm viele die Frage aller Fragen stellen: „Und wie wird das Wetter?“