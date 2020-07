1 Die Band Primal Fear bringt am 24. Juli ihr 13. Album raus. Gründungsmitglieder Mat Sinner (Bass und Gesang, von links), Tom Naumann (Gitarre) und Ralf Scheepers (Gesang) stammen aus dem Kreis Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Seit 23 Jahren gibt es die Power-Metal-Band Primal Fear aus Esslingen. Jetzt hat die Gruppe mit „Metal Commando“ ein neues Album am Start.

Esslingen - Im Herzen sind sie Esslinger Jungs geblieben. Das machen die drei Gründungsmitglieder der Metal-Band Primal Fear bei einem Kaffee am Marktplatz deutlich. Seit Ralf Scheepers, Mat Sinner und Tom Naumann 1997 ihre Band gegründet haben, haben sie gemeinsam eine Menge erlebt. Und nun kehren sie und ihre Mitstreiter mit ihrem neuen, ihrem 13. Album „Metal Commando“ zu ihrem ursprünglichen Plattenlabel, Nuclear Blast aus Donzdorf, zurück. „Es ist wie eine Frischzellenkur“, sagt Sänger Ralf Schneepers. „Wir sind frischer denn je in Sachen Songwriting und Musik.“ Die Power-Metal-Band, die in frühen Jahren im Schelztor-Gymnasium probte, zeichnet sich durch eine mächtige Phalanx aus drei Gitarren, das treibende Schlagzeug, den kraftvollen Bass von Mat Sinner und den markanten Gesang von Ralf Scheepers aus.