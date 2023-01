Aus Psychiatrie geflohen Straftäter nach Zeugenhinweis in Esslingen festgenommen

Der 21-Jährige wird am Dienstag nach einem Zeugenhinweis in Esslingen festgenommen. Er hatte im vergangenen Sommer einen Mann mit einem Messer verletzt und war im Zentrum für Psychiatrie Weißenau in Ravensburg untergebracht.