1 50 Jahre später: Der rein weibliche Abiturjahrgang 1971 besucht zum Jubiläum seine alte Schule, das Theodor-Heuss-Gymnasium in Esslingen. Foto: Ines Rudel

1971 haben sie am Esslinger Theodor-Heuss-Gymnasium über ihren Abiturprüfungen geschwitzt. 50 Jahre nach ihrer Reifeprüfung kehren 23 Frauen an ihre alte Schule zurück. Und erinnern sich an Anekdoten, Amüsantes und Anstrengendes.

Esslingen - Der gewohnte Wandteppich ist verschwunden. Die großen Lampen im Foyer gibt es nicht mehr. Andere Plakate und aktuelle Schülerarbeiten wurden aufgehängt. Doch sonst? Wenig Neues, viel Altes, meinen die Frauen, die 1971 am Theodor-Heuss-Gymnasium in Esslingen ihr Abitur gemacht haben. Zum 50-jährigen Jubiläum ihrer Reifeprüfung haben sie ein dreitägiges Revival-Treffen organisiert. Eine Stadtführung mit Zwischenstopp an der Ex-Schule ist eines der Highlights.