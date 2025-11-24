1 Matthias Jügler, Iris Wolff, Julia Schoch und Katerina Poladjan (von links) zeigten die Vielfalt und den Reiz der Literatur. Foto: Roberto Bulgrin

Abschluss der Esslinger Lesart 2025: Aus der Perspektive ausgestorbener Tiere und Pflanzen setzten vier Autoren mit „Wir dachten, wir könnten fliegen“ ein Zeichen für Artenvielfalt.











Die Bilanz ist erschütternd: Täglich sterben nach Erkenntnissen der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) 150 bis 200 Tier- und Pflanzenarten aus. Dieser erschreckende Trend schreitet rasant voran. Weil das dem Autor Matthias Jügler keine Ruhe ließ, hat er 20 renommierte Autorinnen und Autoren eingeladen, ausgestorbenen Tier- und Pflanzenarten die literarische Ehre zu erweisen. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen Katerina Poladjan, Julia Schoch und Iris Wolff stellte Matthias Jügler diese bemerkenswerte Anthologie zum Abschluss der Esslinger Literaturtage Lesart vor. Mit dem Rothko String Quartet beteiligte sich erstmals das Podium Festival an den Esslinger Literaturtagen.

„Ich bin weder Biologe noch Umwelt-Aktivist, sondern Autor, Herausgeber und Lektor“, betonte Matthias Jügler im Schauspielhaus der WLB. „Meine Welt ist die Literatur.“ Der Illusion, dass er mit Hilfe des geschriebenen Wortes die Welt verändern könnte, gibt sich Jügler schon lange nicht mehr hin. Doch er mag die Wirkung der Literatur nicht gering schätzen: „Literatur lässt uns die Welt, in der wir leben, mit anderen Augen sehen. Wer liest, kann an zwei Orten gleichzeitig sein. Wer liest, kann mühelos durch alle Zeiten reisen. Und wo sonst, wenn nicht in der Literatur, ist es uns gegeben, Tote wiederauferstehen zu lassen?“

Autoren machen Esslinger Publikum nachdenklich

Das Rothko String Quartet brachte das Schauspielhaus zum Klingen. Foto: Roberto Bulgrin

Matthias Jügler möchte seine Zeitgenossen dazu ermuntern, besser auf das zu achten, was noch nicht unwiederbringlich verloren ist. Mit diesem Gedanken klopfte er bei honorigen Kolleginnen und Kollegen an und war überrascht, mit welcher Offenheit man ihm begegnete. Große Namen wie John Burnside, Caroline Wahl, John Ironmonger, T. C. Boyle, Alex Capus, Helen Macdonald, Clemens J. Setz und Antje Ravik Strubel finden sich im Autorenverzeichnis der Anthologie „Wir dachten, wir könnten fliegen“ (Penguin Verlag, 32 Euro). Jeder lässt eine andere ausgestorbene Tierart – nicht zuletzt dank Barbara Dziadoszs grandiosen Illustrationen – lebendig werden. Jeder dieser Texte erzählt auf seine Weise vom Verlust der Arten und der Kraft der Literatur. Sie alle berühren auf eine ganz eigene Weise – manche klingen traurig, andere überraschen und wieder andere kommen stellenweise gar humorvoll daher, ohne jedoch den ernsthaften Hintergrund aus den Augen zu verlieren.

Der Autorin Julia Schoch hat es der Auerochse angetan. Was sie besonders fasziniert: „Man kann sein Aussterben ziemlich genau datieren.“ Der letzte bekannte Auerochse starb 1627 in Polen. Julia Schoch blickt durch die Augen dieses Tieres auf eine Welt, die in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges ins Wanken geraten ist: Der Lebensraum dieser Tiere wurde immer stärker eingeschränkt, Nahrung und Rückzugsorte verschwanden, der Mensch bedrängte zusehends die Tiere, die nicht wussten, wie ihnen geschah. Von alledem erzählt Julia Schoch in eindringlichen Worten, die zeigen, was Zivilisation anzurichten vermag.

Katerina Poladjan nähert sich der Stellerschen Seekuh zunächst auf humorvolle Weise: Hundert Jahre nach seinem Verschwinden taucht unversehens eines dieser bis zu acht Meter langen Tiere in einer Küstenstadt auf. Die Menschen sind fasziniert, zu Ehren des Tieres geben die Honoratioren ein großes Fest, dem die Seekuh im roten Paillettenkleid beiwohnt. Mittendrin sind drei Forschungsreisende, die eigentlich in Japan das letzte Exemplar des Honshu-Wolfs besichtigen wollten. Unverhofft werden sie Teil des Spektakels, das allerdings nach einer letzten Mazurka gar nicht so lustig enden wird ...

Ganz anders liest sich Iris Wolffs Geschichte über den Kaspischen Tiger. Sie erzählt von einem Verhaltensbiologen, der sich auf die Suche nach dem letzten Exemplar dieser Spezies macht. Und weil er ihn nur findet, wenn es ihm gelingt, die Welt mit seinen Augen zu sehen, versetzt er sich ganz in dieses stattliche Tier hinein. Je näher er ihm kommt, desto mehr beginnt er zu verstehen, wie dieser Tiger tickt – und wie er versucht, in einer Welt, die seine Freiräume immer stärker einengt, zu überleben. So ergab sich für die Autorin „ein Experimentierfeld, um eine ganz andere Welt zu erkunden“.

Die Vielfalt der Welt klangvoll gefeiert

Matthias Jügler hat viele Kollegen für eine gemeinsame Idee gewonnen. Foto: Roberto Bulgrin

Zweieinhalb Stunden lang tauchte das Publikum in die Welt ausgestorbener Tierarten ein. Am Ende blieb die Erkenntnis, dass Literatur immer wieder neu und überraschend sein kann – wie die Musik. Das Rothko String Quartet mit Marc Kopitzki (Viola), Jakob Nierenz (Cello), Joosten Ellée (Violine) und William Overcash (Violine) näherte sich dem Thema des Abends auf musikalische Weise. Mal in mitreißenden Klangkaskaden und mal in harmonischen Tonfolgen brachten sie die ganze Vielfalt der Welt zum Klingen, wobei die Musiker auf Erläuterungen verzichteten und die Musik für sich sprechen ließen. So wurde es ein Lesart-Finale, in dem die Musik ebenso zur Geltung kam wie das geschriebene Wort, das viele hinterher in gedruckter Form mit nach Hause nahmen, damit der Abend noch lange nachklingt.

Gedanken zum Lesart-Finale

Dankesworte

Ein volles Haus zum Auftakt der Lesart vor drei Wochen und nun zum Finale erneut eine nahezu voll besetzte WLB – für Kulturbürgermeister Yalcin Bayraktar war das der Beweis dafür, wie viele Menschen die Liebe zur Literatur teilen. Bayraktar unterstrich die Bedeutung des geschriebenen Wortes und dankte allen, die die 31. Auflage des Festivals ermöglicht hatten. Veranstaltet wird die Lesart von der Stadtbücherei und unserer Zeitung, unterstützt wird sie von der Stiftung der Kreissparkasse und dem örtlichen Buchhandel. Ein besonderer Dank ging an Dominique Caina, die sich nach vier Jahren als Programmchefin von den Literaturtagen verabschiedet.

Nachdenkliches

Johannes M. Fischer, Chefredakteur unserer Zeitung, betonte ebenfalls, wie viele Menschen sich für das Gelingen der Lesart engagieren. Das werde von all jenen, die in der Lage sind, „die Melodie eines Buches herauszuhören“, sehr geschätzt. Fischer warb dafür, sich mehr darum zu bemühen, diese Gabe an Kinder und Jugendliche weiterzugeben. Mit immer komplizierteren Schul-Lehrplänen und Hilfsmitteln, die das selbstständige Denken ersetzen sollen, sei das nicht möglich.