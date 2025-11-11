Uticha Marmon liest: Wenn zwei sich streiten, gibt es nur Verlierer

1 Uticha Marmon weiß, was junge Menschen gerne lesen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Freiburger Kinderbuchautorin Uticha Marmon ist in Esslingen zur Schule gegangen. Mit ihrem jüngsten Kinderbuch ist sie nun für eine Lesung zurückgekehrt.











Sie hat in ihrer Autorinnen-Karriere schon 18 Bücher für junge Leserinnen und Leser veröffentlicht, und wenn es nach Uticha Marmon geht, dann sollen in den nächsten Jahren noch viele weitere Titel hinzukommen. Den Viertklässlern der Esslinger Lerchenäckerschule wäre das gewiss nicht unrecht, denn die durften die Freiburger Autorin, die ihre Gymnasialzeit in Esslingen verbracht hatte, live im Klassenzimmer erleben. In zwei Schullesungen und einem öffentlichen Auftritt hat Uticha Marmon ihr jüngstes Kinderbuch „Frieda, Nikki und die Grenzkuh“ in Esslingen vorgestellt – die Literaturtage Lesart haben es möglich gemacht.