Esslinger Literaturtage: Uticha Marmon liest: Wenn zwei sich streiten, gibt es nur Verlierer
1
Uticha Marmon weiß, was junge Menschen gerne lesen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Freiburger Kinderbuchautorin Uticha Marmon ist in Esslingen zur Schule gegangen. Mit ihrem jüngsten Kinderbuch ist sie nun für eine Lesung zurückgekehrt.

Sie hat in ihrer Autorinnen-Karriere schon 18 Bücher für junge Leserinnen und Leser veröffentlicht, und wenn es nach Uticha Marmon geht, dann sollen in den nächsten Jahren noch viele weitere Titel hinzukommen. Den Viertklässlern der Esslinger Lerchenäckerschule wäre das gewiss nicht unrecht, denn die durften die Freiburger Autorin, die ihre Gymnasialzeit in Esslingen verbracht hatte, live im Klassenzimmer erleben. In zwei Schullesungen und einem öffentlichen Auftritt hat Uticha Marmon ihr jüngstes Kinderbuch „Frieda, Nikki und die Grenzkuh“ in Esslingen vorgestellt – die Literaturtage Lesart haben es möglich gemacht.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.