Esslinger Literaturtage: Literarische Präsente zum Lesart-Jubiläum

1 Ingeborg Gleichauf hat sich mit Leben und Werk von Brigitte Reimann beschäftigt. Foto: Björn Klein

Der Esslinger Buchhandel ist seit jeher Partner der Literaturtage Lesart. Die 30. Auflage dieses Festivals bereichern drei Buchhandlungen mit eigenen Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene.











Link kopiert

Die Lesart gilt als gesamtstädtisches Ereignis. Das ist nur möglich, weil sich verschiedene Partner für das Festival engagieren – darunter der örtliche Buchhandel. Zur Feier der 30. Lesart beteiligen sich drei Esslinger Buchhandlungen mit eigenen Veranstaltungen am Programm. Gemeinsam machen sie den 17. November zum „Tag der Buchhandlungen“.

Die Buchhandlung Provinzbuch lädt ab 11 Uhr zur Matinee mit dem Lyriker Werner K. Bliß ein. Er malt, collagiert, fotografiert, fertigt Skulpturen an, und er schreibt Gedichte und Romane. Bliß wird aus seinem Lyrikband „Gekämmte Zeiten“ und aus seinen Kindheitserinnerungen „Von Nackenpinseln und Effilierscheren“ lesen. Musikalisch umrahmt wird die Matinee vom Jazzmusiker Jochen Feucht, der schon häufiger bei Provinzbuch zu Gast war. Er wird den Abend mit seinem Sopransaxofon begleiten und zu den Texten und Kunstwerken von Werner K. Bliß improvisieren.

Kinder im Alter zwischen sechs und acht Jahren sind am Tag der Buchhandlungen bei Osiander richtig. Dort ist Anke Loose ab 13 Uhr und ab 14.30 Uhr mit ihrem Buch „Der kleine Herr Heimlich wartet auf Weihnachten“ zu Gast. Looses erklärte Leidenschaft ist es, „schöne Dinge für Kinder zu entwickeln, denen wunderbare Geschichten innewohnen“. Das zeigt sie auch im dritten Band ihrer „Herr Heimlich“-Reihe: Die kleine Lotte ist schon ganz aufgeregt, weil vor dem Fest noch so viel zu tun ist. Doch zum Glück hat sie ihren Hauswichtel, der dafür sorgt, dass Lotte reich beschenkt wird. Und der auch zur Stelle ist, als Oma Marthe in Not gerät. Nach der Lesung dürfen die jungen Gäste ihre Wunschzettel malen und schreiben.

Brigitte Reimann zählt zu den wichtigsten deutschen Autorinnen des 20. Jahrhunderts, obwohl sie schon im Alter von nur 39 Jahren starb. Interessant sind nicht nur ihre Bücher wie der Roman „Franziska Linkerhand“ oder „Das Mädchen auf der Lotosblume“, sondern auch ihre Lebensgeschichte, deren Kenntnis die Lektüre ihrer literarischen Werke noch reizvoller macht. Die Germanistin Ingeborg Gleichauf hat sich intensiv mit Brigitte Reimanns Leben und Werk befasst. „Beim Lesen ihrer Werke, Tagebücher und Briefe wird schnell klar, wie facettenreich Brigitte Reimann war“, sagt Ingeborg Gleichauf, die in ihrer Biografie „Als habe ich zwei Leben“ von Reimanns Sprachwelt erzählt, die ihr Zuhause nirgendwo hat und die doch in einer bestimmten Zeit und einer bestimmten Gesellschaft angesiedelt ist. Ingeborg Gleichauf, die am 17. November ab 18 Uhr bei der Buchhandlung Die Zeitgenossen zu Gast ist, hat zu den Werken von Ingeborg Bachmann promoviert und sich schon mit verschiedenen Philosophinnen, Dichterinnen und Theaterfrauen beschäftigt.