Esslinger Literaturtage Lesart: Kinderbuchautorin Nikola Huppertz lässt Abenteuer des Alltags lebendig werden

1 Mit ihrer Geige brachte Nikola Huppertz ihre Geschichte zum Klingen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Kinderbuchautorin Nikola Huppertz versteht es, den richtigen Ton für ihr junges Publikum zu treffen. Bei der Esslinger Lesart stellt sie ihr neues Buch vor.











Die große Kinderbuchautorin Astrid Lindgren befand schon in den 50er-Jahren: „Eine Kindheit ohne Bücher wäre keine Kindheit. Es wäre, als ob man aus dem verzauberten Land ausgesperrt wäre.“ Die Esslinger Literaturtage Lesart wollen Türen in die Wunderwelt der Literatur öffnen. Und sie laden Kinder schon in ganz jungen Jahren ein, durch diese Tür hindurchzugehen und den Reiz der geschriebenen Worte zu erleben. Mit Nikola Huppertz war nun eine Kinderbuchautorin zu Gast, die es versteht, Kinder ab drei Jahren mit ihren Büchern anzusprechen. Im Studio am Blarerplatz las sie aus ihrem jüngsten Kinderbuch „Wie war’s heute?“ – einer Geschichte, in der ein Junge erkennt, dass sein vermeintlich unspektakulärer Alltag eigentlich ganz schön spannend ist.