Esslinger Literaturtage Lesart: Besonderes Kinderbuch: Ein Mirabellenbäumchen überlebt sogar das Ghetto
1
Der Dicke Turm bot eine stimmungsvolle Kulisse für eine besondere Lesung Foto: Roberto Bulgrin

Geschichte wird lebendig, wenn der polnische Autor Cezary Harasimowicz as seinem Buch „Mirabelka“ liest. Der Lesart bescherte er damit einen Höhepunkt.

Mitten in der polnischen Hauptstadt Warschau pulsierte vor dem Zweiten Weltkrieg jüdisches Leben. Doch der Krieg brachte Elend, Leid und Tod in den Stadtteil Muranów – aus einem Viertel, in dem es sich einst frei leben ließ, wurde ein Ghetto. Und als der Krieg vorüber war, waren viele der früheren Bewohner deportiert oder getötet und fast alle Häuser zerstört worden. Die ersehnte Freiheit blieb unter sozialistischer Herrschaft für viele ein Traum. Und auch der Judenhass war noch nicht ausgerottet. Stummer Beobachter war über fast hundert Jahre ein Mirabellenbaum, dessen Geschichte der polnische Autor Cezary Harasimowicz in seinem liebenswerten Buch „Mirabelka“ erzählt, das er anlässlich der Esslinger Lesart nun im Dicken Turm vorstellte.

