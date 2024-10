Esslinger Literaturtage Lesart 2024: Kids entdecken die Freude am geschriebenen Wort

Kids entdecken die Freude am geschriebenen Wort

1 Die Mischung macht’s beim Lesart-Programm für Kinder und Jugendliche. Foto: Gaby Weiß

Hochkarätige Gäste geben sich bei den Esslinger Literaturtagen die Klinke in die Hand. Doch nicht nur die Erwachsenen sollen bei diesem Lektüre-Festival auf ihre Kosten kommen: Bettina Langenheim zeigt, dass auch junge Leute gute Literatur verdienen.











Viele bedeutende Autorinnen und Autoren waren bereits bei der Lesart in Esslingen zu Gast: Nobelpreisträgerinnen, Buchpreisträger, internationale Stars. Trotz vieler großer Namen vergisst die Lesart nie den Nachwuchs. Weil es auch für junge Leserinnen und Leser viel Interessantes zu lesen gibt, organisiert Bettina Langenheim jedes Jahr ein profiliertes Kinder- und Jugendprogramm. Zu ihrem Konzept gehört auch, dass die Autorinnen und Autoren ihre neuen Bücher sowohl öffentlich als auch in Esslinger Schulen vorstellen. Vor allem für die Schullesungen ist die Nachfrage groß: „Wir könnten locker doppelt so viele Schullesungen anbieten. Die Nachfrage ist da. Das ist ein sehr gutes Zeichen.“