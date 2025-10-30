Esslinger Literaturtage: Die Spannung steigt vor dem Lesart-Start

1 Joachim Zelter war schon mit vielen seiner Bücher in Esslingen zu Gast. Foto: Yvonne Berardi

Paul Maar eröffnet die Esslinger Literaturtage am Sonntag mit seinen Geschichten vom „Sams“. Die ersten Lesart-Veranstaltungen sind schon ausgebucht.











Nur wenige Tage noch, dann beginnen die Esslinger Literaturtage Lesart, die vom 2. bis 23. November 30 Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene präsentieren. Der Vorverkauf läuft, und für die ersten Veranstaltungen werden die Tickets bereits knapp.

Ausgebucht ist die Eröffnung mit Paul Maar und seinem „Schiefen Märchentrio“, die am Sonntag in einer musikalisch-literarischen Familienveranstaltung „Das Sams. Geschichten vom Mini-Sams“ präsentieren. Ausverkauft sind auch die Lesungen mit Dmitrij Kapitelman, der am 4. November mit seinem Buch „Russische Spezialitäten“ zu Gast ist, Leon Engler, der am 7. November aus „Botanik des Wahnsinns“ lesen wird, und Manfred Theisen, der sich am 16. November mit „Escape“ angesagt hat. Hoch im Kurs stehen außerdem die Lesungen von Jonas Lüscher und „Verzauberte Vorbestimmung“ (3. November) sowie Marlene Streeruwitz, die am 6. November aus ihrem jüngsten Buch „Auflösungen“ lesen wird.

Geschichten vom Oberbürgermeister von Absurdistan

Bettina Langenheim (links) und Dominique Caina haben ein spannendes Lesart-Programm zusammengestellt. Foto: Roberto Bulgrin

Nikola Huppertz zeigt am 3. November mit ihrem Kinderbuch „Wie war’s heute?“, dass man schon junge Leser ab drei Jahren für gut erzählte Geschichten begeistern kann. Ein Höhepunkt verspricht der Abend mit Joachim Zelter am 5. November zu werden. Sein Roman „Hoch oben“ erzählt von einer – natürlich rein fiktiven – Provinzstadt, die wie ein kafkaeskes Absurdistan anmutet, und von einem omnipräsenten Oberbürgermeister, der glaubt, zu allem und jedem etwas sagen und alles unter seiner Fuchtel haben zu müssen. Wer Zelter kennt, der weiß, dass der Tübinger Autor und frühere Esslinger Bahnwärter-Stipendiat ein Meister der (Selbst-) Ironie ist. Seine Romane durchzieht ein angenehm satirischer Unterton, seine Auftritte sind stets ein Erlebnis.

Eintrittskarten für das Literaturprogramm für Erwachsene kosten 10 Euro zuzüglich etwaiger Servicegebühren und Versandkosten. Erhältlich sind die Tickets unter www.reservix.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen wie der Stadtinformation am Esslinger Marktplatz. Alle Veranstaltungen im Literaturprogramm für Kinder und Jugendliche sind kostenlos, Plätze müssen aber vorab unter lesart.esslingen.de reserviert werden.