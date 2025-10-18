Esslinger Literaturtage: Das Rennen um die heiß begehrten Lesart-Tickets beginnt

1 Die Lesart-Macher und -Partner Alexa Heyder, Dominique Caina, Bettina Langenheim, Johannes M. Fischer, Felix von Heißen, Herbert Dachs und Kevin Butler (von links) freuen sich auf ein spannendes Festival. Foto: Roberto Bulgrin

20 Autorinnen und Autoren sind vom 2. bis 23. November bei den Esslinger Literaturtagen Lesart zu Gast. Von Samstag an gibt es die Eintrittskarten im Vorverkauf.











Der Countdown läuft: Nur wenige Tage noch, dann beginnen die Esslinger Literaturtage Lesart, die vom 2. bis zum 23. November in 30 Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene das aktuelle literarische Geschehen beleuchten. Über die Jahre hat dieses Festival zahlreiche Freunde gefunden, und viele fiebern dem Vorverkaufsbeginn bereits entgegen, denn die Lesart-Tickets sind begehrt. An diesem Samstag, 18. Oktober, beginnt um 11 Uhr das Rennen um die Eintrittskarten. Und es wäre nicht ganz überraschend, wenn einige der Veranstaltungen relativ schnell ausverkauft wären.

Die Esslinger Literaturtage gehen bereits zum 31. Mal über die Bühne und werden wie immer von der Stadtbücherei und unserer Zeitung mit freundlicher Unterstützung durch die Stiftung der Kreissparkasse und den örtlichen Buchhandel veranstaltet. Die Lesart-Planerinnen Dominique Caina, die das Programm für Erwachsene zusammenstellt, und Bettina Langenheim, die die Lesungen für Kinder und Jugendliche auswählt, haben monatelang Neuerscheinungen begutachtet, Kontakte geknüpft und Termine jongliert, ehe das Programm komplett war.

Esslingen wird zur Literaturstadt

Paul Maar ist Esslingen, der WLB und der Lesart verbunden. Foto: Markus Brändli

„Mit der Lesart feiern wir das, was Literatur vermag: Generationen, Kulturen und Lebenswelten miteinander zu verbinden“, sagt OB Matthias Klopfer. „In Zeiten globaler Unsicherheiten erinnert uns die Literatur daran, dass Verständnis möglich ist – wenn wir bereit sind, die Perspektive des anderen einzunehmen.“ Und Herbert Dachs, Geschäftsführer der Esslinger Zeitung, betont: „Sprache ist weit mehr als ein Mittel zur Verständigung – sie ist ein Tor zur Welt, zur Fantasie, zu anderen Menschen. Wer lesen kann, dem öffnen sich Türen zu neuen Gedanken, unbekannten Perspektiven. Wie schön, dass die Lesart 2025 die Kraft der Sprache ins Zentrum stellt und ihre Vielfalt, Tiefe und Schönheit feiert.“

Zum ersten Mal in der Festivalgeschichte wird die Lesart mit einer Familienveranstaltung eröffnet: Paul Maar, Erfinder der legendären Kinderbuchfigur Sams, bringt am 2. November um 16 Uhr gemeinsam mit zwei Musikern als „Das schiefe Märchen-Trio“ das musikalisch-literarische Programm „Mini-Sams und andere Geschichten“ auf die Bühne der Württembergischen Landesbühne. Die Veranstaltung richtet sich an Junggebliebene und Bücher-Fans jeden Alters.

Podium und Lesart im Duett

Matthias Jügler setzt einen Schlusspunkt. Foto: Roberto Bulgrin

Und auch das Finale hat es in sich: Das Literaturtage-Team hat sich mit dem Podium-Festival zusammengetan, um am 23. November in der WLB Matthias Jüglers Anthologie „Wir dachten, wir könnten fliegen“ vorzustellen. Jügler hat Texte von 20 Autorinnen und Autoren gesammelt, die sich um jeweils eine ausgestorbene Tier- oder Pflanzenart drehen. Musikalisch wird die Lesung eingerahmt vom Rothko String Quartet.

Infos fürs Lesart-Publikum

Die Eintrittskarten für das Literaturprogramm für Erwachsene kosten 10 Euro zuzüglich etwaiger Servicegebühren und Versandkosten. Die Tickets sind erhältlich unter www.reservix.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen wie der Esslinger Stadtinformation am Marktplatz. Einen Vorverkauf in der Stadtbücherei gibt es in diesem Jahr nicht. Alle Veranstaltungen im Literaturprogramm für Kinder und Jugendliche sind kostenlos. Eintrittskarten müssen allerdings vorab unter: lesart.esslingen.de reserviert werden. Schulklassen und Kindergartengruppen können für die Lesungen am Nachmittag kostenlose Eintrittskarten per E-Mail unter: kinderbuecherei@esslingen.de reservieren.