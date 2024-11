Esslinger Lesart: Im Opel Corsa auf der Suche nach sich selbst

1 Autor Stefan Sommer mit EZ-Redakteurin Elisabeth Maier Foto: Roberto Bulgrin

Stefan Sommer liest bei den Literaturtagen Lesart aus seinem Debütroman „Trabant“, einer ebenso eindringlichen wie amüsanten Geschichte über einen zurückhaltenden jungen Mann namens Georg Himmel mit einer Leidenschaft für die Astronomie.











Als Leser sitzt man auf dem Beifahrersitz in dem alten Opel Corsa, der von Istrien nach München durch die Nacht fährt. Am Steuer: Georg Himmel, ein zurückhaltender Zeitgenosse, der gerne für sich ist, der am liebsten Astronaut geworden wäre und der Geräusche sammelt, die Teleskope im Weltall aufnehmen. Wenn man Georg Himmel jedoch reizt, dann reagiert der junge Mann mit fast anarchischem Trotz. Um diese Bockigkeit und Widerspenstigkeit beneidet der Schriftsteller Stefan Sommer den Protagonisten seines Debütromans „Trabant“, den er bei den Literaturtagen Lesart vorstellte.