1 Ein Bild, das es diesmal nicht gibt: Ilija Trojanow bei der LesART. Foto: Roberto Bulgrin

Ilija Trojanow zählt zu den renommiertesten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart, seine Bücher bestechen durch literarische Qualität und inhaltliche Prägnanz. Eigentlich wollte Trojanow seinen neuen Roman „Doppelte Spur“ bei der Esslinger LesART vorstellen, doch das Festival wurde abgesagt. Im Interview mit unserer Zeitung gibt der Autor Einblick in seine Arbeit.

Esslingen - Seine Auftritte zählen für viele zu den Höhepunkten in 25 Jahren LesART. Wenn der Autor Ilija Trojanow bei den Esslinger Literaturtagen seine Bücher präsentiert, liest er nicht nur – er lebt, was er geschrieben hat. Und was noch wichtiger ist: Was er schreibt, hat literarische Qualität, ist von gesellschaftlicher Relevanz – und hinterlässt bleibenden Eindruck. An diesem Samstag wollte Trojanow seinen Roman „Doppelte Spur“ in Esslingen vorstellen, doch die LesART musste Corona-bedingt abgesagt werden. Damit das Literaturpublikum trotzdem nicht ganz auf Ilija Trojanows Gedanken verzichten muss, hat unsere Zeitung den Autor zum Interview gebeten.